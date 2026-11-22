L'article propose quatre recettes de gâteaux à réaliser pour un dimanche d'automne. Au menu, un moelleux aux pommes et à la cannelle, un gâteau aux poires et aux amandes, un fondant au chocolat noir et noix, ainsi qu'un carrot cake, chacun offrant des saveurs réconfortantes et faciles à partager.

Lorsque les températures baissent et que les journées raccourcissent, le dimanche devient l’occasion idéale de retrouver le plaisir de la pâtisserie maison. Pommes, poires, noix et chocolat s’invitent dans des recettes simples et réconfortantes. Voici quatre idées de gâteaux pour profiter des saveurs de l’automne, à partager en famille ou entre amis autour d’une boisson chaude.

Le gâteau moelleux aux pommes et à la cannelle

Le gâteau aux pommes et à la cannelle reste un incontournable de l’automne. Pour le préparer, il suffit de mélanger trois œufs, 120 grammes de sucre, 150 grammes de farine, un sachet de levure chimique, 100 grammes de beurre fondu et une cuillère à café de cannelle. Trois pommes coupées en petits morceaux viennent compléter la préparation. Après environ 35 à 40 minutes de cuisson à 180 °C, le gâteau dévoile une texture fondante et un parfum épicé particulièrement agréable.

Cette recette présente l’avantage d’être rapide à réaliser et de nécessiter des ingrédients généralement présents dans les placards. Pour davantage de gourmandise, quelques morceaux de pommes peuvent être disposés sur le dessus avant la cuisson. Servi encore tiède, accompagné d’une cuillère de crème fraîche ou d’une boule de glace à la vanille, ce gâteau constitue un dessert idéal pour terminer un déjeuner dominical.

Le gâteau aux poires et aux amandes

Autre association typiquement automnale, le gâteau aux poires et aux amandes séduit par sa douceur. La recette consiste à travailler 100 grammes de beurre avec 100 grammes de sucre, puis à incorporer deux œufs, 100 grammes de poudre d’amandes, 80 grammes de farine et une demi-cuillère à café de levure chimique. Deux poires mûres, coupées en quartiers, sont ensuite disposées sur la pâte avant une cuisson d’environ 35 minutes à 180 °C.

Le mariage entre la poire et l’amande apporte un équilibre entre le fondant du fruit et la texture délicate du gâteau. Quelques amandes effilées ajoutées avant l’enfournement permettent d’obtenir une surface légèrement croustillante. Cette pâtisserie se déguste aussi bien au goûter qu’en dessert, accompagnée d’un thé ou d’un chocolat chaud.

Le fondant au chocolat noir et aux noix

Pour les amateurs de chocolat, le fondant au chocolat noir et aux noix constitue une valeur sûre. Il se prépare avec 200 grammes de chocolat noir, 120 grammes de beurre, trois œufs, 100 grammes de sucre, 60 grammes de farine et une poignée de noix concassées. Le chocolat et le beurre sont d’abord fondus ensemble avant d’être incorporés aux autres ingrédients. La préparation est ensuite versée dans un moule et enfournée pendant 20 à 25 minutes à 180 °C.

Les noix apportent une touche croquante qui contraste avec le cœur moelleux du gâteau. Pour obtenir une texture particulièrement fondante, il est conseillé de surveiller attentivement la cuisson et de sortir le gâteau lorsque son centre reste légèrement souple. Ce dessert généreux peut être servi avec une crème anglaise ou simplement saupoudré de sucre glace.

Le carrot cake, un gâteau aux carottes et aux épices

Originaire de la tradition pâtissière anglo-saxonne, le carrot cake est particulièrement apprécié pendant les mois d’automne. Sa préparation consiste à mélanger deux œufs, 120 grammes de sucre roux, 100 millilitres d’huile végétale, 180 grammes de farine, un sachet de levure chimique, 200 grammes de carottes finement râpées, une cuillère à café de cannelle et une pincée de gingembre. Le mélange est ensuite enfourné pendant 40 à 45 minutes à 180 °C.

Contrairement à ce que son nom pourrait laisser penser, le goût de la carotte reste discret et contribue surtout à rendre le gâteau particulièrement moelleux. Une fois refroidi, il peut être recouvert d’un glaçage composé de fromage frais et de sucre glace. Avec ses notes épicées et sa texture généreuse, le carrot cake constitue une excellente alternative aux pâtisseries traditionnelles pour un dimanche d’automne placé sous le signe de la gourmandise.