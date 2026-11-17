Les prix des carburants reculent dans plus de 90 % des stations-service, avec une baisse moyenne de 21 centimes pour le gazole et 10 centimes pour l'essence. Cette réduction, annoncée par le gouvernement, résulte de la mobilisation de réserves stratégiques, bien que les tarifs restent significativement supérieurs à ceux du début de l'année.

Les automobilistes français commencent à bénéficier d’une baisse des prix à la pompe. Ce mardi 17 novembre, le gouvernement affirme que plus de 90 % des stations-service ont répercuté la diminution des tarifs liée au déblocage d’une partie des réserves stratégiques de gazole. Le diesel a ainsi reculé de près de 21 centimes en moyenne, contre environ 10 centimes pour l’essence.

Les prix des carburants poursuivent leur baisse en France, après plusieurs mois de fortes tensions sur le marché de l’énergie. Invité de Sud Radio ce mardi 17 novembre, Mathieu Lefèvre, ministre délégué chargé de la Transition écologique, a assuré que plus de neuf stations-service sur dix avaient désormais répercuté les baisses de prix. Selon les chiffres présentés par le gouvernement, le gazole a diminué de près de 21 centimes par litre en moyenne, tandis que l’essence a enregistré une réduction d’environ 10 centimes. Le ministre a précisé que le diesel s’établissait désormais autour de 2,16 euros le litre, contre des prix compris entre 2,07 et 2,11 euros pour les essences sans plomb 95 et 98.

Cette évolution intervient après une flambée des tarifs provoquée notamment par les conséquences de la guerre au Moyen-Orient sur les marchés énergétiques. Le 20 septembre dernier, le prix moyen du gazole avait atteint 2,409 euros le litre, tandis que le SP95-E10 culminait à 2,177 euros et le SP98 à 2,280 euros. Malgré le recul observé depuis ces sommets, les carburants restent nettement plus chers qu’au début de l’année. Au 1er janvier 2026, le gazole coûtait en moyenne 1,596 euro le litre, contre 1,654 euro pour le SP95-E10 et 1,750 euro pour le SP98. La baisse actuelle apporte donc un soulagement aux automobilistes, sans pour autant ramener les prix à leurs niveaux antérieurs.

Dix millions de barils mobilisés pour faire baisser les prix

Pour tenter d’enrayer la hausse des carburants, le gouvernement a engagé, le 1er novembre, une opération exceptionnelle de mobilisation des stocks stratégiques de gazole. Annoncée en octobre, cette mesure prévoit la vente à prix coûtant de dix millions de barils sur une période de trois mois. L’objectif est d’augmenter temporairement les volumes disponibles sur le marché français et de favoriser une diminution des prix à la pompe. Les autorités espèrent ainsi réduire les dépenses des ménages, particulièrement celles des Français qui dépendent quotidiennement de leur voiture pour se rendre au travail. Cette intervention sur les réserves stratégiques intervient dans un contexte de tensions persistantes sur l’approvisionnement énergétique international.

Si les premiers résultats sont jugés encourageants par l’exécutif, la situation reste fragile pour le pouvoir d’achat. Au 17 novembre, les relevés des stations-service font apparaître un prix moyen de 2,160 euros pour le gazole, de 1,994 euro pour le SP95-E10 et de 2,102 euros pour le SP98. Pour un plein de 50 litres de diesel, une baisse de 21 centimes représente une économie d’environ 10,50 euros, à condition de comparer deux prix effectivement séparés par cet écart. Le gouvernement devra désormais veiller à ce que la diminution se poursuive et profite durablement aux consommateurs. L’évolution des cours du pétrole, les tensions géopolitiques et les conditions d’approvisionnement resteront déterminantes pour les prix des prochaines semaines.