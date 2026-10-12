Carburants : TotalEnergies promet jusqu’à 12 centimes de baisse sur le gazole après une réunion à Matignon

À l'issue d'une réunion à Matignon, TotalEnergies annonce une baisse du prix du gazole de 8 à 12 centimes par litre pour les particuliers, s'appuyant sur un déstockage de 10 millions de barils. Les professionnels du secteur agricole bénéficieront d'une réduction supérieure, mais l'impact sur les prix affichés dépendra des conditions du marché.

Une baisse des prix à la pompe se prépare pour les automobilistes français. Lundi 12 octobre 2026, Patrick Pouyanné, PDG de TotalEnergies, a annoncé que son groupe s’engageait à réduire de 8 à 12 centimes par litre le prix du gazole destiné aux particuliers. Cette décision intervient à l’issue d’une réunion organisée à Matignon entre le Premier ministre Sébastien Lecornu et les principaux distributeurs de carburants. L’objectif est de répercuter sur les consommateurs les effets du déstockage exceptionnel de 10 millions de barils issus des réserves stratégiques françaises. Une mesure présentée par le gouvernement comme un moyen d’atténuer la flambée des prix liée aux tensions sur les marchés pétroliers internationaux.

À la sortie de cette rencontre, Patrick Pouyanné a précisé que la diminution envisagée par TotalEnergies serait légèrement inférieure aux estimations avancées par l’exécutif. Sébastien Lecornu avait évoqué une baisse potentielle comprise entre 12 et 18 centimes par litre grâce à la mobilisation des stocks stratégiques. Le dirigeant du groupe énergétique retient une fourchette plus prudente, située entre 8 et 12 centimes, soit une réduction moyenne d’une dizaine de centimes. Cette baisse annoncée concerne le gazole et ne constitue donc pas un engagement de réduction équivalente pour l’ensemble des carburants vendus dans les stations-service.

Dix millions de barils mobilisés pour faire baisser les prix

Le gouvernement a décidé de puiser dans les réserves stratégiques de carburant afin d’accroître temporairement les volumes disponibles sur le marché français. Ces stocks, constitués pour faire face à d’éventuelles ruptures d’approvisionnement, représentent un instrument exceptionnel de gestion des crises énergétiques. Leur mobilisation vise à détendre un marché particulièrement exposé aux tensions internationales et aux perturbations des circuits de distribution. En augmentant les quantités disponibles, l’exécutif espère réduire la pression sur les prix de gros et favoriser une baisse progressive des tarifs pratiqués dans les stations-service.

Cette intervention s’inscrit dans un contexte de forte volatilité des marchés pétroliers depuis la reprise des tensions au Moyen-Orient. Le prix du gazole dépend notamment des cours internationaux des produits raffinés, des capacités de production des raffineries et des coûts d’acheminement. La France étant largement importatrice de gazole, les variations du marché mondial peuvent se transmettre rapidement aux prix payés par les automobilistes. La mobilisation des réserves ne garantit toutefois pas un recul uniforme et immédiat des tarifs. Les distributeurs doivent notamment écouler leurs stocks acquis précédemment avant de répercuter pleinement certaines diminutions de leurs coûts d’approvisionnement.

Un plafond de 2,25 euros maintenu dans les stations TotalEnergies

Parallèlement à cette annonce, Patrick Pouyanné a confirmé le maintien du plafonnement du gazole à 2,25 euros le litre pour les particuliers dans le réseau TotalEnergies. Ce dispositif avait été réactivé pendant l’été afin de protéger les consommateurs contre les hausses les plus importantes. Le groupe applique également une politique de plafonnement à 1,99 euro le litre pour l’essence dans ses stations françaises. Ces mesures constituent des prix maximaux et non des tarifs fixes : lorsque les conditions du marché permettent de vendre moins cher, les stations peuvent pratiquer des prix inférieurs.

Pour les automobilistes, l’effet de la baisse annoncée dépendra donc du prix initialement affiché dans leur station. À titre d’exemple, une réduction de 10 centimes par litre représente une économie de 5 euros sur un plein de 50 litres. Pour un conducteur effectuant quatre pleins de cette quantité chaque mois, le gain pourrait atteindre 20 euros, à consommation constante. La diminution ne sera cependant pas nécessairement identique dans tous les points de vente. Les écarts de prix entre les stations dépendent notamment des conditions d’approvisionnement, de la concurrence locale et des volumes de carburant distribués.

Les agriculteurs et le BTP bénéficieront d’une réduction plus importante

L’annonce de TotalEnergies concerne également les professionnels utilisant du gazole non routier, plus connu sous le sigle GNR. Ce carburant est notamment employé par les tracteurs agricoles, les engins de chantier et certains équipements industriels. Patrick Pouyanné a annoncé une baisse de 20 centimes par litre pour ce produit, soit une diminution supérieure à celle prévue pour le gazole utilisé par les automobilistes. Cette réduction doit intervenir dans le cadre du déstockage annoncé pour le début du mois de novembre.

Pour les exploitations agricoles et les entreprises du bâtiment et des travaux publics, le coût du carburant représente une charge d’exploitation importante. Les machines utilisées dans ces secteurs peuvent consommer plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de litres par jour selon leur activité. Une diminution de 20 centimes par litre peut donc produire des économies significatives à l’échelle d’une exploitation ou d’un chantier. Cette annonce intervient alors que les professionnels dénoncent régulièrement les effets de la hausse des prix de l’énergie sur leurs marges, dans un contexte où les coûts de transport, de production et de fonctionnement demeurent élevés.

Une baisse attendue, mais pas nécessairement immédiate

Le calendrier constitue désormais l’une des principales questions pour les consommateurs. TotalEnergies a confirmé que les baisses promises seraient liées à l’arrivée sur le marché des volumes issus des stocks stratégiques, dont la mobilisation doit commencer début novembre. Les automobilistes ne doivent donc pas s’attendre à voir automatiquement les tarifs diminuer de 8 à 12 centimes dès ce lundi 12 octobre. Le rythme de répercussion dépendra de la distribution effective des carburants concernés et de l’évolution parallèle des cours internationaux.

Le gouvernement devra également vérifier que l’augmentation de l’offre se traduit concrètement par une diminution des prix à la pompe. Les autres distributeurs, notamment les enseignes de grande distribution qui occupent une place majeure sur le marché français des carburants, seront observés de près. Une baisse limitée au seul réseau TotalEnergies n’aurait pas le même effet sur le pouvoir d’achat qu’une diminution généralisée dans l’ensemble des stations-service. La concurrence entre les enseignes pourrait néanmoins contribuer à diffuser progressivement les réductions de tarifs.

Une mesure destinée à soulager le pouvoir d’achat

La question des carburants demeure particulièrement sensible pour les ménages français, notamment dans les territoires ruraux et périurbains où la voiture reste indispensable pour travailler, effectuer des achats ou accéder aux services publics. Contrairement aux habitants de certaines grandes métropoles, ces automobilistes disposent souvent de peu d’alternatives aux déplacements individuels motorisés. Les fluctuations du gazole et de l’essence se répercutent donc directement sur leur budget mensuel. Les professionnels du transport sont également concernés, même si l’annonce de TotalEnergies porte explicitement sur les particuliers et sur le gazole non routier.

La décision de Sébastien Lecornu de mobiliser les réserves stratégiques traduit la volonté du gouvernement d’agir sur l’approvisionnement plutôt que de recourir immédiatement à une baisse des taxes. En France, les prélèvements fiscaux constituent une part importante du prix final des carburants. Mais leur diminution entraînerait une perte de recettes publiques, dans un contexte budgétaire contraint. Le recours aux stocks stratégiques présente l’avantage de pouvoir agir temporairement sur l’offre disponible sans modifier directement la fiscalité. Son efficacité dépend toutefois des conditions de marché et de l’ampleur des perturbations internationales.

TotalEnergies sous pression pour concrétiser ses engagements

Avec cette annonce, TotalEnergies cherche également à montrer sa capacité à accompagner les consommateurs pendant une période de tensions énergétiques. Le groupe avait déjà multiplié les opérations de plafonnement des prix au cours de l’année 2026. Cette politique intervient alors que les résultats financiers des grandes entreprises pétrolières font régulièrement l’objet de débats, particulièrement lorsque les cours internationaux connaissent de fortes hausses. Pour les automobilistes, l’enjeu reste cependant concret : constater une diminution réelle du montant payé lors du passage à la pompe.

Les prochaines semaines permettront de mesurer la portée de cet engagement. La baisse promise de 8 à 12 centimes sur le gazole et celle de 20 centimes sur le GNR devront se traduire progressivement dans les tarifs des distributeurs à partir du déstockage prévu début novembre. Le gouvernement devra parallèlement surveiller l’évolution des cours pétroliers, qui pourrait atténuer une partie des effets attendus. En annonçant cette réduction après sa réunion avec Sébastien Lecornu, TotalEnergies apporte une première réponse aux attentes de l’exécutif. Reste désormais à vérifier si l’opération permettra une baisse durable des prix du carburant, ou si ses effets seront limités par la persistance des tensions sur les marchés internationaux.