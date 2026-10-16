Journées nationales de la réparation : pourquoi réparer ses objets peut vous faire économiser des centaines d’euros

La quatrième édition des Journées nationales de la réparation, prévue du 15 au 18 octobre 2026, met en avant l'importance de prolonger la vie des objets du quotidien. Des milliers d’événements sensibiliseront le public aux avantages économiques et environnementaux de la réparation, tout en proposant des ateliers pratiques. Le dispositif du bonus réparation vise à rendre cette pratique financièrement plus accessible.

Réparer plutôt que jeter : c’est le message porté par la quatrième édition des Journées nationales de la réparation, organisées du jeudi 15 au dimanche 18 octobre 2026 partout en France. Pendant quatre jours, près de 1 500 événements mettent à l’honneur les professionnels et les associations qui donnent une seconde vie aux objets du quotidien. Électroménager, smartphones, ordinateurs, vêtements, vélos ou meubles, de nombreux produits peuvent être remis en état au lieu d’être systématiquement remplacés. Lancée en 2023 par l’association Halte à l’obsolescence programmée (HOP) et Make.org Foundation, cette manifestation entend modifier les habitudes de consommation des Français. L’enjeu est à la fois économique et environnemental : selon les données relayées par l’Agence de la transition écologique (Ademe), prolonger de trois ans la durée de vie des équipements du quotidien pourrait permettre à un foyer d’économiser plus de 1 900 euros. Une perspective particulièrement intéressante dans un contexte où les dépenses contraintes pèsent toujours sur les budgets des ménages.

Cette édition 2026 bénéficie d’une mobilisation croissante. En 2025, près de 49 000 personnes avaient participé à plus de 1 500 événements organisés dans toute la France. Parmi elles, 80 % avaient découvert que la réparation pouvait être moins coûteuse qu’elles ne l’imaginaient. Cette année, les organisateurs souhaitent renforcer cette prise de conscience en multipliant les ateliers pratiques, les démonstrations et les rencontres avec des artisans. Dans les Repair Cafés, des bénévoles accompagnent les visiteurs pour identifier les pannes et tenter de remettre leurs appareils en état. D’autres initiatives permettent d’apprendre à recoudre un vêtement, à entretenir un vélo ou à réparer un petit équipement électronique. À Lyon, 75 événements sont annoncés pendant les quatre journées, tandis que Strasbourg, Bordeaux et de nombreuses autres collectivités participent également à cette mobilisation. Au-delà de la réparation elle-même, ces rencontres permettent de transmettre des compétences qui se sont progressivement perdues avec la généralisation des produits bon marché et du remplacement systématique des équipements défectueux.

Le bonus réparation, un dispositif encore trop méconnu des consommateurs

Pour encourager les Français à faire réparer leurs équipements, les pouvoirs publics ont mis en place un dispositif financier destiné à réduire directement le coût des interventions. Le bonus réparation permet de bénéficier d’une remise sur la facture auprès d’un réparateur labellisé, notamment pour certains appareils électroménagers, produits électroniques, vêtements ou chaussures. Le consommateur n’a aucune démarche de remboursement à effectuer : la réduction est appliquée directement au moment du paiement, sous réserve que la réparation et le produit remplissent les conditions d’éligibilité. Ce mécanisme vise à répondre à l’un des principaux obstacles rencontrés par les ménages : le coût parfois élevé d’une réparation comparé au prix d’un produit neuf. Mais le développement de cette pratique dépend également de l’accès aux pièces détachées, de la disponibilité des professionnels et de la conception même des équipements. Certains fabricants proposent encore des appareils difficiles à démonter ou dont les composants ne peuvent pas être remplacés facilement, ce qui limite leur durée de vie et augmente les dépenses des consommateurs.

La réparation constitue aussi un enjeu économique pour les territoires. Cord119onniers, couturiers, réparateurs informatiques, techniciens de l’électroménager et artisans spécialisés participent à une activité qui repose largement sur des emplois de proximité. Contrairement à une partie des produits manufacturés importés, ces prestations sont généralement réalisées localement et contribuent au maintien de savoir-faire professionnels. Sur le plan environnemental, prolonger la durée d’utilisation des objets permet également de limiter la production de déchets et de réduire les besoins en matières premières nécessaires à la fabrication de nouveaux équipements. L’édition 2026 des Journées nationales de la réparation cherche ainsi à faire évoluer les comportements au-delà de ces quatre jours de mobilisation. L’objectif n’est plus seulement de sensibiliser ponctuellement les consommateurs, mais d’installer durablement le réflexe de la réparation dans leurs habitudes. Alors que la dixième Journée internationale de la réparation sera célébrée samedi 17 octobre, les initiatives françaises rappellent qu’un appareil en panne n’est pas nécessairement un appareil bon à jeter. Encore faut-il que sa réparation reste accessible, économiquement intéressante et techniquement possible.