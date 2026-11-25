En novembre 2026, la confiance des ménages français se redresse légèrement à 82 points, mais reste toujours fragile. Malgré une amélioration des perspectives financières et une baisse des inquiétudes liées au chômage et à l'inflation, les intentions d'achat restent faibles, témoignant d'une prudence persistante face à la consommation, notamment avant les fêtes.

Le moral des ménages français demeure dégradé en novembre 2026, malgré une légère amélioration de leur confiance, selon l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee). Ce rebond ne suffit pas à effacer les inquiétudes qui persistent autour de la situation économique et des perspectives financières des foyers.

L’indicateur synthétique de confiance des ménages atteint 82 points, contre 81 en octobre, alors que sa moyenne historique s’établit à 100. Les Français se montrent néanmoins moins pessimistes concernant l’évolution de leurs finances personnelles, avec une progression de cinq points du solde d’opinion correspondant. En revanche, leur appréciation de leur situation financière passée continue de se détériorer, tandis que les intentions de réaliser des achats importants restent faibles.

Les inquiétudes concernant le chômage et l’inflation reculent

Les perspectives économiques nationales connaissent également une légère amélioration. L’indicateur relatif à l’évolution future du niveau de vie en France gagne cinq points, tandis que celui mesurant les craintes liées au chômage recule de six points. Les anticipations d’une accélération des prix diminuent également, avec une baisse de neuf points du solde d’opinion correspondant. Ces différents indicateurs restent toutefois éloignés de leurs moyennes historiques.

Le climat de l’épargne poursuit parallèlement sa dégradation, avec un indicateur en baisse de deux points, à 116, contre 125 en août dernier. Malgré ce recul, la propension des Français à épargner demeure élevée au regard des tendances historiques. Cette prudence financière pourrait continuer de peser sur la consommation des ménages à l’approche des fêtes de fin d’année. L’enquête de l’Insee repose sur les réponses de quelque 2 000 foyers interrogés entre le 27 octobre et le 17 novembre 2026.

Sources citées dans l’article Insee