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Gaz : une troisième hausse consécutive attendue en novembre pour des millions de foyers

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Gaz : une troisième hausse consécutive attendue en novembre pour des millions de foyers
Gaz : une troisième hausse consécutive attendue en novembre pour des millions de foyers

Le prix de référence du gaz augmentera de 6,6 % au 1er novembre, selon la Commission de régulation de l’énergie. Environ 60 % des abonnés résidentiels sont concernés, soit une facture alourdie d’une douzaine d’euros en moyenne.

La Commission de régulation de l’énergie (CRE) a annoncé ce lundi une nouvelle progression du prix repère de vente du gaz, fixée à 6,6 % TTC à compter du 1er novembre. Cette hausse fait suite à deux précédentes augmentations : 5,6 % en septembre, puis 6,3 % en octobre. Elle résulte, selon le régulateur, d’une tension sur les marchés du gaz observée en septembre par rapport au mois d’août. Le prix repère atteindra ainsi 194,90 €/MWh TTC, contre 182,88 €/MWh TTC au 1er octobre.

Tous les abonnés au gaz ne sont pas logés à la même enseigne. Seuls ceux dont le contrat est indexé sur ce prix de référence sont touchés, soit environ 60 % des abonnés résidentiels. Les quelque 40 % restants, titulaires d’une offre à prix fixe, ne verront pas leur facture évoluer à cette occasion.

Une facture annuelle en hausse de 11 % sur l’ensemble de 2026

Pour les consommateurs concernés, l’impact concret de cette nouvelle hausse est estimé à 12 euros TTC en moyenne sur la facture mensuelle. La CRE projette par ailleurs que la facture annuelle 2026 pourrait dépasser de 11 % celle de 2025, soit un surcoût d’environ 135 euros TTC sur l’année, à condition que les prix se stabilisent d’ici la fin de l’exercice. Le régulateur précise que les tarifs du début d’année avaient été relativement contenus, ce qui amplifie mécaniquement l’écart annuel.

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