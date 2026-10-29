Noël 2026 : le gouvernement veut faciliter l’ouverture des magasins le dimanche pour relancer les ventes

Face aux manifestations récentes, le gouvernement prévoit de faciliter l'ouverture des commerces le dimanche pour relancer les ventes avant Noël. Cette mesure vise à compenser les pertes subies par les commerçants, mais ses effets varient selon la taille des enseignes. L'efficacité économique reste à démontrer, avec des préoccupations pour le bien-être des salariés.

Face aux conséquences économiques des récentes manifestations, le gouvernement envisage d’assouplir les conditions d’ouverture des commerces le dimanche jusqu’aux fêtes de Noël. L’objectif est de permettre aux commerçants de récupérer une partie du chiffre d’affaires perdu lors des journées de mobilisation et des fermetures imposées par les troubles. Cette mesure pourrait concerner plusieurs secteurs du commerce, particulièrement dépendants des achats de fin d’année. Mais derrière cette volonté de soutenir l’activité économique, une question se pose : ouvrir davantage le dimanche permettra-t-il réellement de compenser les pertes subies par les commerçants ?

Les semaines précédant Noël représentent une période décisive pour de nombreuses enseignes, notamment dans l’habillement, les jouets, les parfums et les équipements électroniques. Une partie importante de leur chiffre d’affaires annuel peut se concentrer sur les derniers mois de l’année. Les manifestations et les violences survenues dans plusieurs villes ont perturbé l’activité commerciale, provoquant des fermetures temporaires, une baisse de fréquentation et parfois des dégradations matérielles. Dans ce contexte, l’exécutif souhaite offrir davantage de possibilités d’ouverture afin de permettre aux clients de reporter leurs achats sur d’autres journées. Mais la mesure ne bénéficierait pas nécessairement à tous les commerçants de la même manière. Les grandes enseignes disposent généralement de davantage de salariés et de moyens pour organiser des ouvertures supplémentaires. À l’inverse, les petites boutiques indépendantes doivent tenir compte du coût du personnel, de leurs charges fixes et de la disponibilité de leurs équipes. Une journée d’ouverture supplémentaire ne garantit donc pas automatiquement une hausse des bénéfices.

Travail dominical : des règles strictes et des compensations variables

En France, le repos hebdomadaire est en principe accordé le dimanche, mais plusieurs dérogations permettent déjà à certains commerces d’ouvrir. Les établissements alimentaires bénéficient notamment de règles spécifiques, tandis que les magasins situés dans certaines zones commerciales ou touristiques peuvent être autorisés à employer des salariés le dimanche sous conditions. Les maires disposent également de la possibilité d’autoriser jusqu’à douze dimanches d’ouverture par an pour les commerces de détail, selon une procédure encadrée par le Code du travail. Dans le cadre de ces « dimanches du maire », les salariés concernés doivent notamment bénéficier d’une rémunération au moins doublée et d’un repos compensateur équivalent. En revanche, les majorations ne sont pas identiques pour toutes les dérogations : elles dépendent du régime applicable et, dans certains cas, des accords collectifs. Un éventuel assouplissement gouvernemental devra donc préciser les procédures retenues, les garanties accordées aux salariés et les possibilités laissées aux collectivités locales. Les syndicats pourraient notamment s’interroger sur les conséquences de ces ouvertures supplémentaires pour les conditions de travail et l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.

L’efficacité économique de cette mesure reste également à démontrer. Autoriser davantage d’ouvertures dominicales peut permettre de répartir les achats sur une période plus longue, mais cela ne signifie pas nécessairement que les consommateurs dépenseront davantage. Dans un contexte où le pouvoir d’achat demeure une préoccupation importante, une partie des achats réalisés le dimanche pourrait simplement remplacer ceux qui auraient eu lieu un autre jour. Pour les commerces ayant subi des dégradations, l’ouverture dominicale ne suffira pas non plus à compenser les coûts de réparation, les pertes de marchandises ou les dépenses supplémentaires de sécurité. Les représentants du secteur pourraient donc réclamer des mesures complémentaires, notamment des aides ciblées, des facilités de trésorerie ou un accompagnement dans les démarches d’indemnisation. À l’approche de Noël, le gouvernement cherche avant tout à préserver une période essentielle pour l’activité commerciale. Reste à savoir si l’assouplissement envisagé constituera un véritable soutien économique ou seulement un moyen de limiter partiellement les conséquences des perturbations récentes. Pour les petits commerçants, le défi sera surtout de transformer ces journées supplémentaires en ventes suffisamment importantes pour couvrir les coûts d’ouverture.