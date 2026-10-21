Chausson aux pommes : l’histoire de cette viennoiserie croustillante qui traverse les générations

Doré, croustillant et généreusement garni de pommes fondantes, le chausson aux pommes fait partie des grands classiques de la boulangerie française. Présent dans les vitrines des artisans boulangers comme dans les rayons des supermarchés, il séduit par sa simplicité et son goût réconfortant. Sa particularité réside dans l’association d’une pâte feuilletée, légère et croustillante, avec une garniture généralement composée de compote ou de morceaux de pommes cuits. Contrairement au croissant et au pain au chocolat, qui reposent sur une pâte levée feuilletée, le chausson aux pommes est traditionnellement préparé avec une pâte feuilletée classique. Cette différence lui confère une texture particulière, avec des couches fines et friables qui contrastent avec le moelleux de sa garniture. Souvent consommé au petit déjeuner ou au goûter, il occupe une place familière dans les habitudes gourmandes des Français.

L’origine exacte du chausson aux pommes reste difficile à établir, mais une tradition locale particulièrement connue le rattache à la commune de Saint-Calais, dans la Sarthe. Selon cette histoire, la spécialité serait apparue en 1630, après une épidémie ayant frappé la population. Une châtelaine aurait alors distribué aux habitants une préparation à base de pommes enfermées dans une pâte, donnant naissance à une tradition culinaire qui se perpétue encore aujourd’hui. Chaque année, Saint-Calais célèbre d’ailleurs la Fête du chausson aux pommes, organisée en souvenir de cet épisode. Si ce récit appartient largement au patrimoine local et ne suffit pas à établir l’invention de la viennoiserie telle qu’on la connaît aujourd’hui, il témoigne de son ancienneté dans la culture gastronomique française. Au fil des siècles, le développement des techniques de feuilletage et la démocratisation des produits de boulangerie ont contribué à populariser cette pâtisserie dans tout le pays.

Le secret d’un bon chausson aux pommes se trouve dans sa préparation

Derrière son apparente simplicité, la fabrication d’un chausson aux pommes demande un véritable savoir-faire. Le boulanger commence par préparer ou étaler une pâte feuilletée, composée de fines couches de pâte et de beurre. Il découpe ensuite des disques ou des ovales sur lesquels il dépose une garniture de pommes préalablement cuites. Les variétés comme la Golden, la Reine des reinettes ou la Canada peuvent être utilisées selon le résultat recherché. Certaines apportent davantage de douceur, tandis que d’autres conservent une légère acidité après cuisson. La garniture peut être parfumée avec de la cannelle, de la vanille ou un peu de citron. Une fois la pâte repliée et les bords soigneusement soudés, le chausson est doré à l’œuf puis enfourné. Sous l’effet de la chaleur, l’eau contenue dans la pâte se transforme en vapeur, séparant les différentes couches et créant le feuilletage caractéristique. Le résultat idéal associe une enveloppe bien développée, une coloration dorée et une garniture suffisamment généreuse pour conserver son moelleux.

Le chausson aux pommes connaît aujourd’hui de nombreuses déclinaisons, entre recettes artisanales et versions industrielles. Certains boulangers privilégient une compote parfaitement lisse, tandis que d’autres conservent des morceaux de fruits pour apporter davantage de texture. Des variantes associent également les pommes à des poires, des raisins secs ou des épices. Sur le plan nutritionnel, cette gourmandise reste une pâtisserie énergétique, principalement en raison de la quantité de beurre contenue dans la pâte feuilletée et du sucre éventuellement ajouté à la garniture. La présence de fruits ne suffit donc pas à en faire l’équivalent d’une pomme fraîche. Consommé occasionnellement, le chausson aux pommes peut néanmoins trouver sa place dans une alimentation variée. Pour profiter pleinement de ses qualités, les amateurs privilégient souvent les produits fraîchement préparés, dont le feuilletage conserve tout son croustillant. Il est également possible de le réchauffer quelques minutes au four pour retrouver une texture proche de celle d’une sortie de boulangerie. À l’heure où les pâtisseries rivalisent de créativité, le chausson aux pommes continue ainsi de séduire avec une recette qui repose sur quelques ingrédients simples et un équilibre entre croustillant, douceur et saveur fruitée.