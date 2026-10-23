Le gouvernement annonce un dispositif de prêts pour soutenir financièrement les petites stations-service rurales, afin de faciliter la baisse des prix du gazole dès novembre. Ce soutien permettra aux exploitants d'acheter des stocks à des coûts réduits, avec une prévision d'une baisse de 12 à 18 centimes par litre. Des contrôles seront mis en place pour garantir que cette baisse profite réellement aux consommateurs.

Le gouvernement veut éviter que les automobilistes des zones rurales soient privés de la baisse annoncée des prix du gazole. Jeudi 22 octobre 2026, le ministre du Commerce, Serge Papin, a présenté un nouveau dispositif destiné à soutenir financièrement les petites stations-service indépendantes. L’État prendra en charge les intérêts de prêts pouvant atteindre 5 000 euros par établissement, afin de permettre aux exploitants de renouveler plus rapidement leurs stocks et de répercuter les réductions tarifaires dès le 1er novembre. Entre 350 et 500 stations-service pourraient bénéficier de cette mesure, selon les estimations du ministère. Cette annonce intervient alors que le Premier ministre Sébastien Lecornu a promis une diminution moyenne de 12 à 18 centimes par litre de gazole pendant trois mois, grâce à la mise sur le marché d’une partie des réserves stratégiques françaises. Pour les automobilistes, l’objectif est de rendre cette baisse accessible dans l’ensemble du pays, y compris dans les territoires où les stations-service disposent de moyens financiers limités.

Le dispositif répond à une difficulté rencontrée par les distributeurs indépendants. Contrairement aux grandes enseignes pétrolières et aux stations des supermarchés, les petites entreprises rurales disposent généralement de capacités de stockage plus réduites et renouvellent leurs approvisionnements moins fréquemment. Certaines doivent attendre plusieurs jours avant d’écouler le carburant déjà acheté à un prix élevé. Cette situation risquait de retarder l’application de la baisse gouvernementale, malgré l’arrivée de gazole moins cher sur le marché. Pour résoudre ce problème, les exploitants pourront solliciter un prêt auprès de leur banque habituelle ou de Bpifrance. L’État remboursera ensuite les intérêts, par l’intermédiaire de l’Agence de services et de paiement. Les contrats devront être souscrits au plus tard le 20 novembre 2026. Le gouvernement cite notamment le prêt « Boost » proposé par Bpifrance à un taux de 6,8 %. Pour un emprunt de 5 000 euros au taux de 7 %, la prise en charge publique représenterait 350 euros. Les stations concernées sont principalement celles situées en milieu rural, distribuant moins de 1 200 mètres cubes de carburant par an, ainsi que certains établissements ultramarins.

Jusqu’à 18 centimes de moins par litre de gazole pendant trois mois

Cette aide s’inscrit dans une intervention plus large de l’État sur le marché des carburants. Face à la hausse des prix liée aux tensions internationales et à la crise énergétique au Moyen-Orient, le gouvernement a décidé de mettre sur le marché dix millions de barils de gazole issus des stocks stratégiques français. Les premières quantités doivent être libérées le 28 octobre, avec pour objectif une baisse visible à la pompe dès le 1er novembre. Selon les projections gouvernementales, le litre de gazole pourrait coûter entre 12 et 18 centimes de moins en moyenne pendant les mois de novembre, décembre et janvier. Pour un plein de 50 litres, cette réduction représenterait une économie comprise entre 6 et 9 euros. Il s’agit toutefois d’une estimation et non d’une remise fixe garantie dans chaque station. Les prix continueront de dépendre des conditions d’approvisionnement, des coûts de distribution et de l’évolution des marchés pétroliers. L’opération vise spécifiquement le gazole : elle ne constitue pas une réduction équivalente annoncée pour l’ensemble des carburants.

L’annonce du gouvernement a été accueillie favorablement par les représentants des stations-service indépendantes. Francis Pousse, représentant du secteur au sein de Mobilians, a salué la prise en compte des difficultés rencontrées par les petits distributeurs, qui craignaient de ne pas pouvoir proposer les mêmes tarifs que les grandes enseignes dès le début du mois de novembre. Cette question revêt une importance particulière dans les territoires ruraux, où la voiture demeure souvent indispensable pour travailler, se rendre chez le médecin ou accéder aux services publics. La survie économique des stations indépendantes représente également un enjeu d’aménagement du territoire : leur disparition pourrait contraindre certains automobilistes à parcourir davantage de kilomètres pour s’approvisionner. Reste désormais à vérifier l’efficacité du dispositif. Les prêts doivent permettre aux exploitants d’anticiper leurs achats, mais ils constituent des avances de trésorerie qui devront être remboursées. Le gouvernement devra également s’assurer que la diminution du coût d’approvisionnement bénéficie effectivement aux consommateurs. Des contrôles ont été annoncés pour éviter que certains distributeurs ne conservent dans leurs marges tout ou partie de l’avantage accordé grâce aux stocks stratégiques. À quelques jours du 1er novembre, l’enjeu est donc autant économique que social : permettre aux automobilistes de constater une baisse réelle des prix à la pompe, sans fragiliser le réseau des petites stations-service.