Carburants : malgré la flambée des prix, l’État a perdu 357 millions d’euros de recettes fiscales

La hausse des prix des carburants n'apporte pas de bénéfices fiscaux à l'État, qui accuse une perte de 357 millions d'euros de recettes en 2026, due à la baisse de consommation. Le gouvernement rejette l'idée d'une cagnotte fiscale et met en place des mesures ciblées pour soutenir les ménages affectés par cette crise.

La hausse spectaculaire des prix des carburants ne profite pas aux finances publiques, contrairement à une idée largement répandue. Selon les derniers chiffres communiqués par Bercy, mardi 13 octobre 2026, l’État a enregistré une diminution de 357 millions d’euros de ses recettes fiscales liées à l’essence et au gazole depuis le début de l’année, par rapport à la même période en 2025. Un résultat qui peut surprendre alors que les prix à la pompe restent particulièrement élevés depuis le déclenchement du conflit au Moyen-Orient, fin février. Le ministre de l’Action et des Comptes publics, David Amiel, entend ainsi démontrer que la flambée des tarifs ne constitue pas une source de revenus supplémentaires pour l’État. Selon lui, la baisse de la consommation de carburants a largement compensé les recettes de TVA supplémentaires générées par l’augmentation des prix.

Cette diminution s’explique par le fonctionnement particulier de la fiscalité sur les carburants. Deux prélèvements principaux s’appliquent à chaque litre vendu : la taxe sur la valeur ajoutée, proportionnelle au prix, et l’accise sur les produits énergétiques, dont le montant dépend essentiellement des volumes consommés. Lorsque les prix augmentent, les recettes de TVA progressent mécaniquement pour une quantité achetée identique. En revanche, si les automobilistes réduisent leurs déplacements ou leurs achats de carburant, les recettes issues des accises diminuent. C’est précisément ce phénomène que mettent en avant les services de Bercy. Au 30 septembre, les premières estimations faisaient apparaître une baisse globale de 383 millions d’euros des recettes fiscales concernées, malgré une augmentation de 798 millions d’euros de TVA. Les données actualisées ramènent désormais le manque à gagner à 357 millions d’euros. Une évolution qui illustre les effets de la crise énergétique sur les habitudes de consommation des Français.

Le gouvernement écarte l’idée d’une cagnotte fiscale

Ces chiffres interviennent alors que le gouvernement fait face à des demandes répétées de diminution des taxes sur les carburants. Depuis plusieurs mois, certains responsables politiques et représentants professionnels réclament une réduction de la fiscalité pour compenser l’envolée des prix à la pompe. David Amiel conteste cependant l’existence d’une réserve financière exceptionnelle qui pourrait être immédiatement redistribuée aux consommateurs. Le ministre défend les mesures ciblées mises en place pour soutenir les ménages et les secteurs économiques les plus exposés, notamment les travailleurs effectuant de longs trajets, les agriculteurs et les entreprises du bâtiment. Le gouvernement a également annoncé son intention d’inscrire dans le budget 2027 une règle destinée à empêcher que d’éventuelles recettes fiscales supplémentaires liées à la hausse des carburants ne constituent un gain net pour les finances publiques. Les sommes concernées seraient alors orientées vers des dispositifs d’aide face à la crise énergétique.

Au-delà du débat fiscal, cette situation met en évidence les conséquences économiques d’une hausse prolongée des prix de l’énergie. Pour les automobilistes, la réduction de la consommation ne traduit pas nécessairement une amélioration de leur pouvoir d’achat, mais peut correspondre à des déplacements abandonnés, à des dépenses contraintes ou à des changements d’habitudes imposés par le coût du carburant. Les professionnels dépendant fortement de leurs véhicules restent particulièrement vulnérables, tandis que le renchérissement des transports peut également peser sur les prix des biens et des services. Pour l’État, l’équation est délicate : soutenir les consommateurs sans aggraver davantage une situation budgétaire déjà tendue. Le gouvernement a notamment annoncé des mesures visant à accroître les disponibilités de gazole à partir du 1er novembre afin de contribuer à la détente des prix. Les prochains mois permettront de mesurer si ces interventions, combinées à l’évolution des marchés pétroliers, suffiront à alléger durablement la facture des Français.