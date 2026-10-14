Budget 2027 : le FMI tempère les espoirs de redressement rapide de la France

Les débats budgétaires ont commencé mardi à l’Assemblée nationale avec l’examen du projet de loi de finances pour 2027. Le gouvernement affiche un objectif clair : ramener le déficit public à 5% du produit intérieur brut l’an prochain. Cette trajectoire marque une volonté de rigueur budgétaire, même si elle reste éloignée des critères européens.
Un avertissement du FMI sur la crédibilité française
La directrice générale du Fonds monétaire international a toutefois mis en garde contre un optimisme prématuré. Selon elle, la France ne pourra pas retrouver rapidement la pleine confiance des marchés financiers. Cette mise en garde intervient alors que la crédibilité budgétaire du pays reste scrutée de près par les investisseurs internationaux.
La trajectoire de redressement des comptes publics s’annonce longue. L’écart entre les ambitions affichées et les exigences des marchés dessine un chemin semé d’embûches pour l’exécutif. Les débats parlementaires permettront de mesurer la solidité du projet gouvernemental face aux attentes des différents acteurs économiques.
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