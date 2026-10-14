POLITIQUE Assemblée Nationale

Les socialistes échouent à faire rejeter le budget 2027 à l’Assemblée

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Les socialistes échouent à faire rejeter le budget 2027 à l'Assemblée
Les socialistes échouent à faire rejeter le budget 2027 à l'Assemblée

Les députés socialistes ont essuyé un revers mardi soir à l’Assemblée nationale. Leur motion de rejet du budget 2027, déposée en début de soirée, n’a pas prospéré faute de soutiens suffisants parmi les autres groupes parlementaires. Ce vote intervient dès l’ouverture du débat budgétaire, qui a débuté le 13 octobre.

Une stratégie sans relais

L’échec de cette motion permet au gouvernement de poursuivre l’examen de son projet de loi de finances sans encombre majeur. Les socialistes espéraient créer une coalition de circonstance pour bloquer le texte dès son arrivée à l’hémicycle. La stratégie n’a visiblement pas convaincu au-delà de leur propre groupe.

Le débat budgétaire peut désormais se dérouler selon le calendrier prévu. Les discussions sur les articles du budget 2027 vont s’étaler sur plusieurs semaines, avec des votes attendus sur de nombreux amendements. L’opposition de gauche devra trouver d’autres leviers pour peser sur le texte final.

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