Moody's maintient la note souveraine de la France à Aa3, malgré des tensions politiques et un rejet du budget de la Sécurité sociale pour 2027. Le gouvernement y voit un signe positif, bien que l'agence conserve une perspective négative, signalant un risque de dégradation si la situation budgétaire ne s'améliore pas.

Soulagement pour le gouvernement français. Vendredi 23 octobre au soir, l’agence de notation Moody’s a décidé de maintenir la note souveraine de la France à Aa3, malgré les tensions politiques et les difficultés rencontrées dans l’adoption du budget 2027. Sébastien Lecornu et Roland Lescure ont immédiatement salué cette décision, y voyant un signal positif pour la crédibilité financière du pays. Mais l’agence conserve une perspective négative, ce qui signifie qu’une dégradation reste possible si la situation budgétaire ne s’améliore pas.

Cette décision intervient dans un contexte particulièrement délicat pour les finances publiques françaises. L’Assemblée nationale vient de rejeter la partie recettes du budget de la Sécurité sociale pour 2027, tandis que l’examen du budget de l’État reste marqué par de profondes divergences entre les groupes parlementaires. Le gouvernement cherche à réduire le déficit public, alors que la hausse de la charge de la dette et les tensions sur les taux d’emprunt compliquent le redressement des comptes. Moody’s a néanmoins choisi de ne pas procéder à une nouvelle dégradation de la note française.

Lecornu et Lescure revendiquent un signal de confiance

Le Premier ministre Sébastien Lecornu a salué une décision qui déjoue, selon lui, les anticipations les plus pessimistes. Le ministre de l’Économie Roland Lescure estime pour sa part que le maintien de la notation témoigne de la crédibilité de la trajectoire budgétaire défendue par l’exécutif. Le gouvernement entend ainsi démontrer que la France conserve la confiance des grandes agences internationales malgré l’absence de majorité parlementaire stable.

L’appréciation de Moody’s reste toutefois prudente. Le maintien de la note repose notamment sur la perspective d’une adoption du budget permettant de réduire le déficit et sur une atténuation des tensions économiques et sociales. L’agence n’a donc pas levé ses réserves sur la situation française. La perspective négative demeure un avertissement : si les finances publiques se dégradent davantage ou si le blocage politique se prolonge, la notation pourrait être abaissée lors d’une prochaine évaluation.