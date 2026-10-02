Kiev et Bruxelles organisent le financement budgétaire et militaire de l’Ukraine

Kiev et Bruxelles ont établi un accord pour financer les besoins budgétaires et militaires de l'Ukraine pour 2026 et 2027. Ce dispositif repose sur un prêt de 90 milliards d'euros, avec des versements conditionnés. Les discussions portent sur le calendrier et les modalités, tout en garantissant un soutien face aux défis économiques dus à la guerre.

Kiev et Bruxelles ont trouvé un accord sur la manière de couvrir les besoins budgétaires et militaires de l’Ukraine pour 2026 et 2027. L’annonce a été faite jeudi 1er octobre à l’issue de discussions entre les autorités ukrainiennes et européennes. Il ne s’agit pas, à ce stade, d’une nouvelle enveloppe financière de l’Union européenne, mais d’un accord sur le calendrier, le format et les mécanismes qui permettront de mobiliser les fonds déjà prévus et, si nécessaire, de compléter le dispositif par d’autres sources.

L’Union européenne a déjà mis en place un prêt de 90 milliards d’euros destiné à répondre aux besoins de l’Ukraine sur les années 2026 et 2027. Cette enveloppe est divisée de manière indicative entre 30 milliards d’euros de soutien macrofinancier et 60 milliards consacrés à la défense et aux achats militaires. Le financement est levé par l’Union sur les marchés de capitaux et garanti par le budget européen.

Un calendrier de versements à sécuriser

Selon le communiqué commun cité vendredi, les discussions ont permis d’identifier les moyens de couvrir les besoins ukrainiens pour 2026 ainsi que les différentes étapes nécessaires au versement des fonds. Volodymyr Zelensky a indiqué qu’un accord avait été trouvé sur « le format, le calendrier et les étapes nécessaires » pour 2026 et 2027. Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Andriï Sybiha, a également évoqué plusieurs pistes complémentaires, parmi lesquelles le versement anticipé d’une partie des aides prévues pour 2027, le recours à des prêts bilatéraux ou encore une participation accrue de partenaires non européens.

Le dispositif européen repose sur des versements progressifs et conditionnés. Le Conseil de l’Union européenne a adopté en avril le dernier volet législatif permettant le déploiement du prêt de 90 milliards d’euros. Les fonds sont notamment liés au respect de plusieurs engagements par l’Ukraine, dont des exigences en matière d’État de droit et de lutte contre la corruption.

45 milliards d’euros prévus pour 2026

La Commission européenne avait proposé au printemps de mobiliser 45 milliards d’euros sur la seule année 2026, soit environ la moitié de l’enveloppe totale. Le reste doit en principe être utilisé en 2027. Les autorités européennes avaient alors expliqué vouloir assurer à Kiev une visibilité financière suffisante pour maintenir le fonctionnement de l’État tout en finançant les besoins militaires les plus urgents.

L’accord trouvé cette semaine vise donc principalement à sécuriser l’exécution de ce dispositif face à des besoins financiers toujours importants. La guerre continue de peser lourdement sur l’économie ukrainienne, tandis que les dépenses liées à la défense restent élevées. Pour Bruxelles comme pour Kiev, l’enjeu consiste désormais à garantir la régularité des versements et à combler d’éventuels besoins supplémentaires sans remettre en cause le cadre financier déjà adopté pour 2026 et 2027.