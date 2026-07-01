L’Ukraine réclame 6,6 milliards d’euros à l’UE pour renforcer son effort militaire

L’Ukraine a demandé à ses partenaires de l’Union européenne de mobiliser 6,6 milliards d’euros issus de la Facilité européenne pour la paix afin de soutenir son effort militaire face à la Russie. Kiev estime disposer d’une « fenêtre d’opportunité » de six à neuf mois sur le champ de bataille et cherche à accélérer les livraisons d’équipements et de soutien.

Selon une lettre du ministre ukrainien de la Défense, Mykhailo Fedorov, consultée par Reuters, les besoins totaux de défense de l’Ukraine pour l’année sont estimés à environ 136 milliards d’euros. Sur ce montant, environ 53 milliards seraient couverts par le budget national, laissant un important déficit de financement.

Le responsable ukrainien précise que l’Union européenne devrait fournir environ 28,3 milliards d’euros d’aide à la défense en 2026 dans le cadre d’un prêt global de 90 milliards d’euros. Malgré ces engagements, Kiev affirme que des besoins « substantiels » restent encore non couverts.

Dans ce contexte, l’Ukraine considère que les fonds de la Facilité européenne pour la paix pourraient représenter l’une des contributions les plus significatives de l’Europe cette année. Toutefois, elle insiste sur la nécessité d’orienter ces ressources vers des usages ayant un impact militaire immédiat et direct sur le terrain.

Alors que la guerre se poursuit, Kiev multiplie les appels à ses alliés occidentaux pour maintenir et accélérer le soutien financier et militaire, estimant que les prochains mois pourraient être décisifs dans l’évolution du conflit.