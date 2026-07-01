La Banque mondiale engage 1,25 milliard de dollars pour soutenir le plan de développement du Nigeria

La Banque mondiale a approuvé une nouvelle stratégie de partenariat avec le Nigeria couvrant la période 2026-2032, accompagnée d’un financement de 1,25 milliard de dollars destiné à stimuler la croissance économique et la création d’emplois. L’institution internationale entend ainsi soutenir les efforts du pays pour attirer davantage d’investissements privés et renforcer ses secteurs clés.

Selon l’organisation, ce programme vise à débloquer le potentiel économique du Nigeria en facilitant l’accès aux services essentiels, notamment dans les domaines de l’énergie, du numérique et de l’agriculture. Ces secteurs sont considérés comme prioritaires pour favoriser une croissance durable et réduire le chômage dans le pays le plus peuplé d’Afrique.

La stratégie de partenariat à long terme repose également sur une volonté d’améliorer l’environnement des affaires afin d’encourager l’investissement privé, jugé indispensable pour répondre aux besoins d’une population en forte croissance. La Banque mondiale estime que le développement du secteur privé est un levier central pour soutenir la transformation économique du pays.

Ce nouvel engagement intervient dans un contexte où plusieurs économies émergentes cherchent à mobiliser des financements internationaux pour faire face aux défis structurels, notamment l’emploi des jeunes, les infrastructures insuffisantes et les inégalités d’accès aux services de base.

Avec ce programme, la Banque mondiale confirme son implication de long terme au Nigeria, en misant sur une approche combinant soutien financier et réformes structurelles, afin de renforcer la résilience économique du pays sur les prochaines années.