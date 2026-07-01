Le nouveau patron de la Fed sous les projecteurs face aux grands argentiers mondiaux et au défi de l’inflation

Le président de la Réserve fédérale américaine (Fed), Kevin Warsh, doit effectuer mercredi sa première grande apparition sur la scène économique internationale en participant au forum annuel de la Banque centrale européenne (BCE) à Sintra, au Portugal. Il partagera la tribune avec la présidente de la BCE, Christine Lagarde, le gouverneur de la Banque d’Angleterre, Andrew Bailey, et le gouverneur de la Banque du Canada, Tiff Macklem, dans un contexte où la lutte contre l’inflation reste la priorité des grandes banques centrales.

Nommé à la tête de la Fed le 17 juin, Kevin Warsh a choisi, lors de sa première décision de politique monétaire, de maintenir les taux d’intérêt inchangés. Il a réaffirmé son engagement à ramener durablement l’inflation vers l’objectif de 2 % fixé par la banque centrale américaine, tout en défendant une approche plus resserrée du rôle de la Fed que celle de plusieurs de ses homologues.

Les échanges à Sintra pourraient également porter sur la question sensible de l’indépendance de la Réserve fédérale. Plus tôt cette année, Christine Lagarde, Andrew Bailey et Tiff Macklem avaient publiquement soutenu l’ancien président de la Fed, Jerome Powell, face aux pressions exercées par l’administration du président Donald Trump. Cette question a récemment rebondi après une décision de la Cour suprême des États-Unis autorisant la gouverneure Lisa Cook à conserver son poste malgré la tentative de révocation engagée par Donald Trump.

Jusqu’à présent, Kevin Warsh s’est montré prudent sur ces sujets institutionnels. Il a évité de commenter directement les affaires concernant Lisa Cook ou Jerome Powell, privilégiant un discours centré sur la maîtrise de l’inflation et la stabilité des prix. Sa prestation à Sintra sera donc scrutée de près par les marchés et les responsables politiques, qui chercheront à mieux cerner sa vision de l’indépendance de la Fed.

Au-delà de la politique monétaire, les discussions mettront également en lumière les différences d’approche entre les grandes banques centrales. Alors que plusieurs institutions, notamment la BCE, intègrent désormais des enjeux tels que le changement climatique dans leurs réflexions, Kevin Warsh défend une conception plus traditionnelle du rôle d’une banque centrale, essentiellement tournée vers la stabilité des prix et le bon fonctionnement de l’économie.