Une violente tempête frappe la Roumanie et fait un mort à Bucarest

Une puissante tempête a balayé mercredi la capitale roumaine Bucarest ainsi que 20 comtés du pays, faisant au moins un mort et provoquant d’importants dégâts matériels, selon les services d’urgence. Les intempéries ont entraîné des inondations, des chutes d’arbres et des perturbations majeures dans les transports.

À Bucarest, les services d’urgence ont indiqué avoir reçu près de 2 000 appels à l’aide en l’espace de quelques heures. De nombreuses interventions ont été nécessaires pour secourir des habitants piégés ou pour pomper l’eau accumulée dans les zones les plus touchées.

Plusieurs habitations et véhicules ont été endommagés par les vents violents et les fortes pluies. Les autorités locales ont également signalé l’inondation de plusieurs stations de métro, perturbant fortement la circulation dans la capitale.

Des images diffusées par les médias locaux montrent notamment des passages souterrains ferroviaires totalement submergés dans le nord de Bucarest, où des équipes de secours ont été mobilisées pour évacuer l’eau et sécuriser les infrastructures.

Alors que la situation restait tendue dans certaines régions, les services d’urgence ont poursuivi leurs opérations de nettoyage et d’évaluation des dégâts, tandis que les autorités appelaient la population à la prudence face aux risques persistants liés aux intempéries.