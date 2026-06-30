Les allocations chômage ne seront pas revalorisées au 1er juillet

Les demandeurs d’emploi ne verront pas leurs allocations augmenter au 1er juillet. L’Unédic a annoncé mardi 30 juin le maintien du montant actuel des indemnités, faute de majorité suffisante lors du vote en conseil d’administration. Syndicats et organisations patronales se sont neutralisés à égalité de voix, bloquant toute revalorisation dans un contexte pourtant marqué par l’inflation. Cette situation ne s’était pas produite depuis 2016, où les allocations étaient déjà restées inchangées.

Un vote bloqué pour raisons budgétaires

Les organisations patronales ont justifié leur opposition en invoquant l’état dégradé des finances publiques. L’Unédic prévoit un déficit de 2,1 milliards d’euros pour l’année 2026 selon ses dernières projections financières. Face à ces chiffres, le patronat a estimé qu’une hausse des allocations n’était pas envisageable, malgré la pression inflationniste qui érode le pouvoir d’achat des chômeurs. Les syndicats n’ont pas réussi à faire basculer le vote en faveur d’une augmentation.

Cette décision marque un tournant après une décennie d’ajustements réguliers des indemnités. Le revenu des demandeurs d’emploi restera donc gelé au moins jusqu’en 2027, date de la prochaine révision possible. L’organisme paritaire devra trancher à nouveau l’an prochain sur une éventuelle revalorisation, dans un contexte budgétaire qui s’annonce toujours tendu pour l’assurance chômage.