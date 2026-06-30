Le président du MuCEM Pierre-Olivier Costa suspendu de ses fonctions pour harcèlement sexuel et moral

Pierre-Olivier Costa ne dirige plus le Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée. Le ministère de la Culture a annoncé mardi la suspension de ses fonctions de président du MuCEM, à compter du 1er juillet. Cette décision intervient alors que l’ancien conseiller d’Emmanuel Macron fait l’objet depuis mars d’une enquête pour harcèlement sexuel et moral. Le ministère précise que la suspension, demandée par l’intéressé lui-même, est prononcée à titre conservatoire.

Un parcours au cœur de l’État

Âgé de 58 ans, Pierre-Olivier Costa occupait ce poste depuis novembre 2022. Diplômé en droit de l’université Panthéon-Assas, il avait auparavant exercé des fonctions au plus haut niveau de l’État. Conseiller spécial du président de la République, il avait également été directeur de cabinet de Brigitte Macron. Sa carrière dans le secteur culturel avait débuté en 1994 au Journal des Arts, avant un long passage à la Réunion des musées nationaux-Grand Palais.

Une direction assurée par intérim

L’intérim de la présidence du musée marseillais sera assuré dès le 1er juillet, selon le ministère de la Culture. Aucune précision n’a été donnée sur l’identité de la personne chargée de cette mission ni sur la durée prévisible de cette transition. Le MuCEM, institution culturelle majeure inaugurée en 2013, se retrouve ainsi sans direction permanente le temps de l’instruction judiciaire.