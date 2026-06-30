Présidentielle 2027 : les Français appelés aux urnes les 18 avril et 2 mai

La prochaine élection présidentielle française doit se tenir le dimanche 18 avril 2027 pour le premier tour, puis le dimanche 2 mai 2027 pour le second tour. L’information a été révélée par Ouest-France.

Ce calendrier place les deux tours à deux semaines d’intervalle, conformément au fonctionnement habituel de l’élection présidentielle sous la Ve République. Le scrutin permettra d’élire le prochain président de la République pour un mandat de cinq ans.

Le calendrier le plus tardif a été retenu

Deux options étaient possibles pour organiser le scrutin : les 11 et 25 avril 2027, ou les 18 avril et 2 mai 2027. C’est finalement la seconde option qui a été retenue.Le choix du calendrier a fait l’objet d’une concertation entre le ministère de l’Intérieur et les formations politiques. La décision finale revient au président de la République, avec la contresignature du gouvernement.

Une officialisation attendue en Conseil des ministres

Les dates doivent être officialisées mercredi en Conseil des ministres. Cette étape permettra de fixer formellement le calendrier électoral et d’engager la préparation administrative du scrutin.La convocation des électeurs intervient par décret. Pour l’élection présidentielle, les électeurs doivent être convoqués au moins dix semaines avant le premier tour.

Un cadre constitutionnel strict

La Constitution encadre précisément la période durant laquelle l’élection présidentielle doit avoir lieu. Le nouveau président doit être élu entre le 35e et le 20e jour précédant l’expiration des pouvoirs du président en exercice.

Le second mandat d’Emmanuel Macron prenant fin le 14 mai 2027, le premier tour devait donc être organisé dans une fenêtre comprise entre le 9 et le 24 avril 2027. Dans cette période, seuls deux dimanches étaient possibles : le 11 avril ou le 18 avril.

Emmanuel Macron hors course

Emmanuel Macron ne pourra pas briguer un nouveau mandat consécutif. La Constitution limite l’exercice de la fonction présidentielle à deux mandats consécutifs. L’élection de 2027 ouvrira donc nécessairement une nouvelle séquence politique, avec l’arrivée d’un nouveau chef de l’État à l’Élysée.