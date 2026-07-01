Les cryptomonnaies propulsent la fortune de Donald Trump

Les activités de Donald Trump dans le secteur des cryptomonnaies lui ont rapporté environ 1,2 milliard de dollars en 2025, selon des documents financiers publiés par le Bureau américain de l’éthique gouvernementale (OGE). Ces revenus proviennent principalement de ses participations dans plusieurs projets liés aux actifs numériques et alimentent les critiques sur de possibles conflits d’intérêts.

D’après ces déclarations, le président américain a perçu près de 550 millions de dollars grâce à ses liens avec la société World Liberty Financial (WLF), lancée en 2024 par ses fils avec le fils de Steve Witkoff, émissaire américain pour le Moyen-Orient. La famille Trump détient également, via une société intermédiaire, des milliards de jetons WLFI, dont la valeur est aujourd’hui estimée à environ 1,3 milliard de dollars.

Un patrimoine en forte progression

La déclaration financière mentionne aussi 635 millions de dollars de redevances issues d’un accord de licence portant sur le jeton numérique $TRUMP, commercialisé quelques heures avant l’investiture présidentielle de janvier 2025. Ce projet constitue une autre source majeure de revenus pour le chef de l’État.

La législation américaine impose au président et au vice-président de rendre publics leurs revenus et leur patrimoine. Selon les estimations du magazine Forbes, l’essor des activités de Donald Trump dans les cryptomonnaies explique en grande partie le quasi-triplement de sa fortune personnelle, passée de 2,3 milliards de dollars en 2024 à environ 6,5 milliards de dollars en 2026.