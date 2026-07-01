L’Iran refuse de rencontrer les envoyés américains et fragilise les espoirs d’un accord de paix

L’Iran a annoncé qu’il ne rencontrerait pas les hauts envoyés américains présents à Doha, au Qatar, portant un nouveau coup aux efforts diplomatiques engagés pour parvenir à un accord de paix durable entre les deux pays. Cette décision intervient alors que les tensions restent vives malgré un cessez-le-feu conclu il y a deux semaines.

Les autorités iraniennes ont indiqué que les discussions devaient d’abord porter sur la mise en œuvre des modalités du cessez-le-feu avant d’aborder des dossiers plus sensibles, notamment l’avenir du programme nucléaire iranien. Téhéran estime que plusieurs points de l’accord restent à clarifier avant toute reprise de négociations de fond.

Le cadre des discussions prévoit notamment que l’Iran renonce à son contrôle sur le détroit d’Ormuz en échange d’incitations financières, avant l’ouverture d’une période de 60 jours de négociations destinée à élaborer un accord de paix permanent. Les responsables iraniens ont toutefois réaffirmé leur intention de conserver le contrôle de cette voie maritime stratégique, essentielle au commerce mondial des hydrocarbures.

Le gendre du président américain Donald Trump, Jared Kushner, ainsi que l’émissaire Steve Witkoff sont arrivés à Doha pour ce que la Maison Blanche a présenté comme des discussions de haut niveau. Cependant, le Qatar, qui accueille les pourparlers, et l’Iran ont précisé que les deux responsables américains rencontreraient uniquement des médiateurs et non des représentants iraniens.

Cette absence de dialogue direct souligne l’ampleur des divergences qui subsistent entre Washington et Téhéran. Alors que les deux parties demeurent éloignées sur les principaux éléments du futur accord, les perspectives d’une normalisation rapide des relations apparaissent plus incertaines que jamais.