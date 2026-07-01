Les ventes de voitures neuves progressent de 11,4 % en juin

Les immatriculations de voitures particulières neuves ont progressé de 11,4 % en juin en France, avec 188.787 véhicules enregistrés, selon les chiffres publiés mercredi par la Plateforme automobile (PFA). Cette hausse confirme le redressement du marché après plusieurs années marquées par les difficultés d’approvisionnement et le ralentissement de la demande.

Le rebond concerne l’ensemble des marques et des motorisations commercialisées sur le territoire. Malgré cette dynamique retrouvée, les volumes de ventes restent inférieurs à ceux observés avant la crise sanitaire, le marché n’ayant pas encore retrouvé son niveau d’avant 2020.

Une reprise encore incomplète

Les constructeurs et les équipementiers voient néanmoins dans cette progression un signal positif pour le secteur automobile français, qui poursuit son redressement mois après mois. L’amélioration des chaînes d’approvisionnement et la normalisation de la production contribuent à soutenir les immatriculations.

Si la tendance se confirme au cours des prochains mois, le marché pourrait poursuivre son retour à la normale. Les professionnels restent toutefois prudents, dans un contexte marqué par la transition vers les véhicules électrifiés et une demande encore sensible aux conditions économiques.