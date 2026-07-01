Mondial – La presse étrangère impressionnée par les Bleus: «La France fait peur»

La victoire de l’équipe de France contre la Suède, mardi soir en seizième de finale de la Coupe du monde, a fait réagir à l’étranger. Largement vainqueurs 3-0, les Bleus ont confirmé leur montée en puissance et leur statut de candidat au titre. Dans plusieurs pays, le même constat revient : l’équipe de Didier Deschamps impressionne, inquiète et s’installe comme l’un des grands favoris du tournoi. Les regards se concentrent notamment sur la puissance offensive française, portée par Kylian Mbappé et Michael Olise.

En Espagne, une domination jugée presque indécente

En Espagne, le ton est particulièrement fort. Le quotidien Marca résume la prestation française avec une formule très lourde de sens : « Une supériorité qui devient obscène ». Le média espagnol insiste sur l’écart affiché par les Bleus et sur la peur qu’ils peuvent provoquer chez leurs futurs adversaires. Toujours en Espagne, Marca écrit que « la France a déroulé son jeu, confirmant sa forme du tour précédent », avant de souligner la menace offensive française : « Chaque apparition du Big 4 est un supplice. »

En Espagne encore, AS met l’accent sur les deux hommes forts de l’attaque française avec ce titre : « Mbappé et Olise, des buts et de la magie ». Le quotidien madrilène salue aussi le « style bien à elle » d’une équipe de France qui semble désormais difficile à faire dérailler.

La radio espagnole Cadena COPE parle, elle, d’un match « d’exhibition » et d’une performance « colossale » de Michael Olise. Le message est clair : en Espagne, la France n’est pas seulement respectée, elle impressionne franchement.

En Catalogne, les Bleus font peur

En Catalogne, le constat est encore plus direct. Mundo Deportivo résume l’état d’esprit général en écrivant que « la France fait peur ». Le média catalan voit dans cette équipe une sélection capable de donner à la fois du spectacle et de l’inquiétude à ses rivaux. La victoire contre la Suède a renforcé cette image : une France sûre de sa force, dangereuse dans toutes les zones offensives et capable de faire très mal dès qu’elle accélère.

En Angleterre, Mbappé est comparé à Messi

En Angleterre, la presse regarde surtout le duel à distance entre Kylian Mbappé et Lionel Messi. Le Daily Mail titre : « Mbappé est en feu et talonne Messi. »

Le journal britannique estime même que « Lionel Messi a vécu un moment historique dans cette Coupe du monde mais à ce rythme, Kylian Mbappé risque de rendre cet exploit légendaire éphémère. »

Toujours en Angleterre, The Telegraph place aussi Mbappé au centre de son analyse, tout en insistant sur la dimension collective des Bleus. Le quotidien britannique écrit qu’au New Jersey, la France a parfois semblé ne pas seulement viser la victoire finale, mais vouloir « s’inscrire parmi les plus grandes équipes » de l’histoire du tournoi.

En Allemagne, la France brille pendant que la Mannschaft digère

En Allemagne, le regard est particulier, puisque la Mannschaft vient d’être éliminée par le Paraguay aux tirs au but. Malgré ce choc national, certains médias allemands soulignent la force française.

Le magazine Kicker résume la soirée des Bleus avec une phrase nette : « Olise fait des merveilles, Mbappé marque, la France brille. » Il ajoute que la France a livré une prestation « impressionnante » contre la Suède, avec Olise et Mbappé « en grande forme ».

En Allemagne toujours, Der Spiegel utilise une image très parlante pour qualifier le jeu français : « un football offensif tout droit sorti du Guide Michelin ». Le média allemand en profite même pour adresser un message à la Fédération allemande : « Prenez des notes ! »

En Argentine, la France est vue comme une machine

En Argentine, la presse se montre également très impressionnée. Le site Olé décrit la France comme une « machine ». Le média argentin estime même que le score aurait pu être encore plus lourd sans la discipline tactique suédoise et un peu de réussite.

Toujours en Argentine, Clarín titre : « La France en mode démolisseur ». Le journal présente les Bleus comme des « grands favoris » à la victoire finale.

Une équipe redoutée

De l’Espagne à l’Argentine, en passant par l’Angleterre et l’Allemagne, la presse étrangère tire le même bilan : la France a changé de dimension dans cette Coupe du monde. Le 3-0 contre la Suède confirme la solidité des Bleus, mais surtout leur capacité à impressionner. Mbappé reste une menace permanente, Olise s’impose comme l’un des joueurs majeurs du tournoi, et l’ensemble français paraît de plus en plus difficile à arrêter. La suite passera par un huitième de finale contre le Paraguay, tombeur de l’Allemagne. Mais après cette démonstration, une idée domine dans la presse internationale : la France fait peur.