Liban : des centaines de milliers de déplacés retrouvent leur foyer, mais la crise humanitaire est loin d’être terminée

Après quatre mois de conflit entre Israël et le Hezbollah, des centaines de milliers de Libanais commencent à regagner leurs foyers à la faveur d’une accalmie des combats. Selon la ministre libanaise des Affaires sociales, Hanine El Sayed, environ 400 000 personnes sont déjà rentrées dans le sud du pays, et d’autres retours sont attendus dans les prochains jours.

Depuis le début des affrontements en mars, près d’un million de personnes avaient été contraintes de fuir leur domicile. À ce jour, environ 40 % des déplacés ont pu rejoindre leurs villes et villages. Toutefois, une grande partie de la population reste encore dans des centres d’hébergement ou des logements temporaires, leurs habitations ayant été détruites ou rendues inhabitables par les combats.

Les autorités soulignent que la situation s’améliore progressivement. Le nombre de personnes accueillies dans des centres collectifs est passé d’environ 37 000 à 13 000, tandis que le nombre de centres d’hébergement est tombé de 692 au plus fort de la crise à 479. De nouveaux centres ont néanmoins été ouverts dans la région de Nabatieh afin d’accueillir les familles qui souhaitent rester à proximité de leurs localités d’origine.

Hanine El Sayed a toutefois averti que ces chiffres ne reflètent pas pleinement la réalité. Selon elle, les familles qui ont pu rentrer disposent encore d’un logement, même partiellement endommagé, leur permettant de reprendre une vie minimale. En revanche, celles qui restent déplacées se trouvent dans une situation beaucoup plus difficile, faute d’un domicile où revenir.

Le gouvernement prévoit de maintenir les programmes d’aide, notamment les aides financières d’urgence, pour soutenir les personnes les plus vulnérables. La reconstruction du Liban s’annonce cependant considérable et devrait nécessiter plusieurs milliards de dollars afin de réparer les destructions causées par les mois de guerre.