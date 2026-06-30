Pakistan : quatorze enfants tués dans l’effondrement du toit d’un centre de soutien scolaire à Lahore

Quatorze enfants ont perdu la vie mardi à Lahore, dans l’est du Pakistan, après l’effondrement du toit d’un centre de soutien scolaire privé. Les services de secours ont confirmé que plusieurs élèves ainsi qu’une enseignante de 30 ans ont été retrouvés sous les décombres de l’établissement.

Les victimes étaient âgées de 5 à 16 ans, la majorité ayant moins de 9 ans. L’accident s’est produit dans un centre de tutorat situé dans un immeuble résidentiel, dont la structure du toit était déjà considérée comme délabrée, selon les premières informations communiquées par les autorités.

Les secours sont rapidement intervenus pour dégager les victimes, mais n’ont pu sauver les enfants ensevelis sous les gravats. La tragédie a provoqué une vive émotion dans le pays, où les centres de soutien scolaire privés sont très répandus et accueillent de nombreux élèves en complément de l’enseignement obligatoire.

Les autorités de la province du Pendjab ont indiqué que le centre en question n’était pas officiellement enregistré. La ministre de l’Information du Pendjab, Azma Bokhari, a déclaré que des investigations étaient en cours et que des poursuites pourraient être engagées en cas de négligence avérée ou de violation des règles de sécurité.

Le gouvernement provincial a également ordonné une inspection des bâtiments considérés comme dangereux avant la saison de la mousson, ainsi qu’un renforcement des règles encadrant les centres de tutorat non enregistrés. Le président pakistanais Asif Ali Zardari a exprimé sa tristesse et appelé à la mise en place de mesures strictes afin d’éviter qu’une telle tragédie ne se reproduise.