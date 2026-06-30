Malgré les tensions avec Trump, l’OTAN poursuit ses manœuvres militaires au large des États-Unis

Les forces de l’OTAN poursuivent leurs exercices militaires au large des côtes de la Caroline du Nord, illustrant la volonté de l’Alliance de maintenir sa coopération opérationnelle malgré les incertitudes politiques qui entourent les relations transatlantiques sous l’administration de Donald Trump. Ces manœuvres réunissent notamment des unités américaines et plusieurs marines alliées dans le cadre d’entraînements destinés à renforcer leur coordination.

Les exercices portent principalement sur la lutte anti-sous-marine et les opérations d’arraisonnement, deux missions considérées comme essentielles pour la sécurité maritime. Lors d’un entraînement, le lieutenant norvégien Thomas Johannsen et son équipage se préparaient à simuler l’interception d’un navire lorsqu’un message radio provenant d’un bâtiment voisin, sans lien avec leur mission, est venu perturber les communications en raison de la forte activité militaire dans la zone.

Ces manœuvres interviennent alors que le secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, a lancé un examen stratégique de six mois au Pentagone. Cette réévaluation pourrait déboucher sur une réduction de la présence militaire américaine en Europe, une perspective qui alimente les interrogations de nombreux alliés de Washington quant à l’engagement futur des États-Unis au sein de l’Alliance.

Selon plusieurs experts, les initiatives visant à réduire la dépendance de l’OTAN envers les capacités militaires américaines pourraient également modifier la nature des coopérations entre les alliés. À terme, cette évolution pourrait se traduire par une diminution du nombre d’exercices conjoints organisés avec les forces américaines.

En dépit de ces incertitudes, les exercices actuellement menés au large des États-Unis témoignent de la volonté des membres de l’OTAN de préserver leur interopérabilité et leur capacité à conduire des opérations communes. Pour les responsables militaires, maintenir un entraînement régulier demeure un élément clé afin de garantir la préparation des forces face aux défis sécuritaires actuels.