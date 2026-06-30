Sébastien Lecornu favorable à une commission d’enquête sur la canicule

Le ministre des Armées a apporté son soutien à la proposition des Écologistes lors de la séance de questions au gouvernement à l’Assemblée nationale ce mardi.

Sébastien Lecornu a affirmé son soutien à la création d’une commission d’enquête parlementaire sur la canicule, une proposition portée par le groupe écologiste à l’Assemblée nationale. Le ministre des Armées s’est exprimé ce mardi 30 juin lors de la séance de questions au gouvernement, marquant ainsi une ouverture du gouvernement sur cette question climatique. Cette prise de position intervient alors que le ministre multiplie les auditions parlementaires sur des dossiers sensibles, comme celle prévue le 29 avril devant la commission d’enquête relative aux essais nucléaires en Polynésie française.

Un ministre entre climat et auditions sensibles

La proposition des Écologistes vise à examiner les impacts des épisodes caniculaires sur la population et les mesures de prévention mises en place par les pouvoirs publics. Le soutien du ministre des Armées à cette initiative parlementaire contraste avec les débats actuels sur d’autres sujets institutionnels, notamment le rapport Alloncle sur l’audiovisuel public, que Lecornu a qualifié de texte qui « passe à côté de l’essentiel ». Ce rapport, publié le 5 mai dernier et signé par le député Charles Alloncle, contient près de 80 recommandations soumettant France Télévisions à une cure d’austérité.

L’engagement du ministre en faveur de cette commission d’enquête climatique s’inscrit dans un contexte où les instances parlementaires intensifient leur travail de contrôle. Lecornu poursuit parallèlement son agenda dense d’auditions, notamment celle prévue aux côtés de Geneviève Darrieussecq, ancienne ministre déléguée chargée de la Mémoire, sur le dossier polynésien. La multiplication de ces commissions d’enquête témoigne d’une volonté accrue du Parlement d’exercer son rôle de contrôle sur des enjeux aussi variés que le climat, la défense ou les médias publics.