Trump minimise les inquiétudes sur l’USS Abraham Lincoln après 250 jours en mer

Donald Trump minimise les préoccupations des familles de marins concernant le déploiement de 250 jours du porte-avions USS Abraham Lincoln, affirmant que cette période est insuffisante. Parallèlement, l’administration souhaite obtenir l'autorisation de construire une salle de bal à la Maison-Blanche, faisant appel à la Cour suprême après un blocage judiciaire.

Le président américain a balayé les préoccupations des familles de marins à bord du porte-avions USS Abraham Lincoln, dont le déploiement record de 250 jours en mer suscite des tensions. L’administration Trump a par ailleurs saisi la Cour suprême pour autoriser la construction d’une salle de bal à la Maison-Blanche.

Donald Trump a affirmé que les familles des marins déployés à bord de l’USS Abraham Lincoln ne s’inquiètent pas du déploiement prolongé du navire, qualifiant ses 250 jours en mer de « loin d’être suffisants ». Des proches de membres d’équipage avaient pourtant exprimé publiquement leurs préoccupations face à ce déploiement record, alors que le porte-avions est mobilisé dans le cadre de la mission américaine face à l’Iran.

Le président a toutefois confirmé que l’USS George Washington viendra relever l’Abraham Lincoln sur ce théâtre d’opérations. Cette annonce intervient alors que la durée exceptionnelle du déploiement avait alimenté une controverse croissante, les familles de marins contestant la version optimiste défendue par la Maison-Blanche.

Parallèlement, l’administration Trump a déposé un recours devant la Cour suprême pour obtenir l’autorisation de poursuivre la construction d’une salle de bal intégrée à l’aile est de la Maison-Blanche. Dans son mémoire, elle qualifie l’injonction judiciaire qui bloque ce chantier d’« extraordinaire et illégale », invoquant des impératifs de sécurité nationale pour justifier le projet.

Une cour d’appel avait auparavant bloqué la construction des parties situées en surface, tout en autorisant la poursuite des travaux souterrains liés aux infrastructures de sécurité. C’est précisément cette distinction que l’administration cherche à faire lever devant la plus haute juridiction du pays.