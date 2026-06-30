Cuba accuse les États-Unis de faire pression sur l’ONU pour retarder le débat sur l’embargo

Cuba a accusé mardi les États-Unis d’exercer des pressions sur plusieurs États membres des Nations unies afin de reporter un débat prévu le 7 juillet sur l’embargo américain contre l’île. Le ministre cubain des Affaires étrangères, Bruno Rodríguez, affirme que Washington tente d’influencer certains pays pour retarder cette discussion.

Lors d’une conférence de presse à La Havane, Bruno Rodríguez a déclaré que les discussions engagées cette année entre Cuba et les États-Unis n’avaient abouti à aucun progrès concret. Selon lui, les contacts diplomatiques se poursuivent dans un climat marqué par des menaces, des sanctions et des déclarations qu’il juge hostiles à la souveraineté cubaine.

Le chef de la diplomatie cubaine a également estimé que l’embargo américain aggrave considérablement la crise économique que traverse le pays. Il a souligné que les sanctions contribuent aux pénuries de nourriture, de carburant, de médicaments et d’électricité, tout en affectant directement les conditions de vie de la population.

Le débat prévu aux Nations unies précédera le vote annuel de l’Assemblée générale appelant les États-Unis à lever leur embargo commercial contre Cuba. Depuis plus de trente ans, cette résolution est adoptée à une très large majorité, même si elle n’a pas de caractère contraignant.

Au moment des déclarations des autorités cubaines, les États-Unis n’avaient pas réagi à ces accusations. Les relations entre Washington et La Havane demeurent tendues, tandis que les perspectives d’un assouplissement des sanctions restent très incertaines.