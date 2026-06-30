Le Mercosur ouvre des négociations avec le Japon et prépare un rapprochement stratégique avec la Chine

Les pays du Mercosur ont officiellement lancé des négociations en vue d’un accord de partenariat économique avec le Japon, marquant une nouvelle étape dans leur stratégie de diversification commerciale. Cette initiative intervient dans un contexte de profondes mutations du commerce mondial, alors que de nombreux pays cherchent à réduire leur dépendance à certains marchés.

L’annonce a été faite à l’occasion du sommet des dirigeants du Mercosur à Asuncion, au Paraguay. Le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva a indiqué que cet accord avec le Japon pourrait aboutir à la création d’une vaste zone de libre-échange regroupant près de 400 millions d’habitants et représentant un produit intérieur brut combiné d’environ 7 000 milliards de dollars.

Les discussions visent notamment à renforcer les échanges commerciaux, à favoriser les investissements et à développer des chaînes d’approvisionnement plus intégrées entre les deux partenaires. Elles interviennent quelques semaines après l’entrée en vigueur provisoire de l’accord de libre-échange entre le Mercosur et l’Union européenne, conclu après vingt-cinq années de négociations.

Au-delà du Japon, le Mercosur poursuit également des négociations commerciales avec le Canada, avec l’objectif de parvenir à un accord dans les prochains mois. Le bloc sud-américain prévoit en outre d’engager des discussions avec la Chine, confirmant sa volonté d’élargir son réseau de partenariats économiques face aux bouleversements du commerce international.

Selon les dirigeants du Mercosur, cette stratégie doit permettre aux économies sud-américaines de renforcer leur accès aux marchés internationaux et de mieux résister aux tensions commerciales mondiales. Les récentes politiques tarifaires américaines ont notamment accéléré les efforts de nombreux pays pour diversifier leurs relations économiques et sécuriser leurs chaînes d’approvisionnement.