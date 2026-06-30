L’ONU tire la sonnette d’alarme : l’agence pour les réfugiés palestiniens au bord de l’effondrement financier

Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a averti que l’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA) approchait d’un « point de rupture » en raison d’une grave crise financière. Malgré plusieurs mesures d’austérité mises en œuvre ces derniers mois, l’agence fait toujours face à un déficit de financement estimé à 100 millions de dollars.

Selon Antonio Guterres, l’UNRWA a déjà réduit de 20 % les horaires de nombreux services qu’elle fournit aux réfugiés palestiniens au cours de cette année. Ces restrictions affectent notamment les prestations essentielles assurées par l’agence dans les domaines de l’éducation, de la santé et de l’aide humanitaire.

Le chef de l’ONU a lancé un nouvel appel à la communauté internationale afin d’obtenir des contributions financières supplémentaires. Il a souligné que, sans un soutien rapide des États donateurs, l’agence risque de ne plus être en mesure d’assurer pleinement ses missions auprès de millions de réfugiés palestiniens au Moyen-Orient.

Une réunion exceptionnelle consacrée aux contributions volontaires des pays membres s’est tenue au siège des Nations unies. Les résultats de cette mobilisation financière doivent être annoncés mercredi et seront déterminants pour l’avenir immédiat de l’UNRWA.

Face à une demande humanitaire toujours croissante et à des ressources qui s’amenuisent, les Nations unies estiment que la survie de l’agence dépend désormais d’un engagement accru de la communauté internationale. Sans nouvelles aides, l’UNRWA pourrait être contrainte de réduire davantage ses activités dans les prochains mois.