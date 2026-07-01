La loi sur la citoyenneté des descendants d’exilés enflamme le débat politique en Espagne avant les élections

À un peu plus d’un an des prochaines élections, la loi espagnole accordant la nationalité aux descendants d’Espagnols exilés est devenue un sujet de vive controverse politique. Les partis de droite accusent le gouvernement du Premier ministre Pedro Sánchez de chercher à influencer le scrutin grâce à l’inscription de centaines de milliers de nouveaux électeurs, une accusation que l’exécutif rejette catégoriquement.

Adoptée en 2022 dans le cadre d’une politique de réparation historique, cette loi a déjà permis à au moins 544 722 personnes d’obtenir la citoyenneté espagnole. Selon les chiffres officiels, environ 306 000 d’entre elles sont désormais inscrites sur les listes électorales, tandis que près de 650 000 demandes supplémentaires sont toujours en cours d’examen.

Cette semaine, plusieurs responsables de l’opposition ont affirmé, sans apporter de preuves, que le gouvernement aurait favorisé certaines inscriptions électorales en provenance de pays dont les nouveaux citoyens seraient susceptibles de soutenir davantage les socialistes. Le parti d’extrême droite Vox est allé jusqu’à réclamer la suspension du vote par correspondance des Espagnols résidant à l’étranger.

Le gouvernement espagnol a dénoncé ces accusations, les qualifiant de « profondément irresponsables ». L’exécutif rappelle que la loi vise à réparer les conséquences de l’exil provoqué par la guerre civile et la dictature franquiste, et souligne que des dispositifs similaires permettant aux descendants d’anciens ressortissants d’obtenir la nationalité existent également dans plusieurs pays européens, notamment en Allemagne, en Italie ou en Pologne.

Cette polémique intervient dans un climat politique déjà tendu. Le Premier ministre Pedro Sánchez fait face à des difficultés parlementaires ainsi qu’à plusieurs affaires de corruption impliquant son entourage, alimentant les spéculations sur une possible convocation d’élections anticipées avant l’échéance prévue en août 2027. Dans ce contexte, la question du corps électoral est devenue un nouvel enjeu de confrontation entre le gouvernement et l’opposition.