VIDÉO - Miss Universe: «Nous ne savons pas où est parti l’argent», le Sénat de Puerto Rico réclame toujours les justificatifs après sa rencontre avec Ronald Day

« Nous ne savons pas où est parti l’argent. » À Puerto Rico, Marissa « Marissita » Jiménez Santoni, vice-présidente du Sénat et présidente de la Commission du tourisme, des ressources naturelles et de l’environnement, a reconnut que les élus ne disposent toujours pas de tous les éléments permettant de retracer les fonds publics versés autour de Miss Universe 2026.

Cette déclaration fait suite à la rencontre organisée avec Ronald Day, nouveau directeur exécutif de Miss Universe, venu répondre aux questions sur les millions de dollars engagés par Puerto Rico. Cette réunion n’a pas permis de refermer le dossier. La sénatrice explique au contraire que plusieurs points restent encore à éclaircir : « Ils sont venus, mais après les avoir rencontrés, c’est devenu encore plus ambigu. »

Puerto Rico a engagé jusqu’à 8,7 millions de dollars d’argent public pour accueillir Miss Universe 2026. Le 15 septembre, 4,5 millions avaient déjà été déboursés. Deux semaines plus tard, le Sénat faisait état d’environ 5 millions de dollars versés.

« Nous ne savons pas où est parti l’argent »

Dans la dernière vidéo consacrée au dossier, la question est posée directement à Marissa Jiménez Santoni : les autorités savent-elles où est parti l’argent ? Elle répond : « Non, nous ne le savons pas. Nous ne savons pas où est parti l’argent. »

La commission sénatoriale cherche depuis plusieurs semaines à obtenir une correspondance détaillée entre les sommes sorties des caisses publiques, les factures présentées, les prestations payées et les comptes bancaires ayant reçu les fonds.

Ces vérifications avaient commencé après les premières interrogations sur les 8,7 millions de dollars engagés par Puerto Rico pour Miss Universe</a>.

Des factures qui ne correspondent pas aux 5 millions de dollars versés

L’examen des documents transmis par la Puerto Rico Tourism Company a fait apparaître des écarts. Les factures remises à la commission ne correspondent pas au montant total d’environ 5 millions de dollars déjà déboursés. Certaines factures sont également très peu détaillées. Marissa Jiménez Santoni cite notamment plusieurs documents correspondant à des sommes de 50 000 ou 75 000 dollars : « Chaque facture que nous utilisons doit être très précise. Il y a des factures qui disent simplement : “Avance pour l’événement Miss Universe”. J’ai cinq ou six factures qui disent essentiellement cela. On parle de 75 000 dollars, de 50 000 dollars. À quoi cet argent va-t-il servir ? Cela doit être détaillé. »

Les élus demandent notamment le nom du bénéficiaire, la date du paiement, son montant, son objet, l’établissement financier utilisé et les informations permettant d’identifier le compte bancaire destinataire. Des données manquent encore sur certains comptes ayant reçu les fonds publics.

« Le dossier qui nous a été remis est incomplet »

Marissa Jiménez Santoni confirme également que tous les documents réclamés n’ont pas été remis : « Le dossier qui nous a été remis est incomplet. »

La Puerto Rico Tourism Company avait pourtant annoncé le 15 septembre qu’elle transmettrait notamment le budget détaillé de l’événement, les preuves des paiements effectués avec les 4,5 millions de dollars déjà déboursés à cette date, les audits des dépenses et les factures présentées par JKN Universe LLC.

À la fin du mois de septembre, la commission relevait encore des différences entre les factures disponibles et les quelque 5 millions de dollars déjà versés. Le dossier comporte aussi plusieurs noms de sociétés. JKN Universe LLC figure dans les contrats examinés par les élus, tandis que d’autres structures apparaissent dans les documents financiers.

Marissa Jiménez Santoni explique : « Celle qui a signé, celle qui apparaît dans les contrats, c’est JKN Universe LLC. Cependant, d’autres sociétés apparaissent également. Apparemment, Miss Universe possède des filiales, mais celle qui a signé le contrat, c’est celle-ci. »

Ronald Day vient s’expliquer devant la sénatrice

Ronald Day a rencontré Marissa Jiménez Santoni le 28 septembre. Le dirigeant de Miss Universe a contesté les accusations d’irrégularités financières formulées par Nawat Itsaragrisil. Concernant l’écart entre les sommes déboursées et les factures disponibles, Ronald Day a évoqué des factures qui pourraient ne pas encore avoir été présentées ou des paiements qui n’auraient pas encore été traités. Il s’est également engagé à fournir des informations complémentaires à la commission.

Mais après cette réunion, la sénatrice affirme encore ne pas pouvoir retracer complètement la destination des fonds: « Ils sont venus, mais après les avoir rencontrés, c’est devenu encore plus ambigu. »

La venue du nouveau dirigeant de Miss Universe n’a donc pas permis aux élus de disposer immédiatement des justificatifs nécessaires pour associer l’intégralité des sommes versées à des dépenses clairement identifiées.

Les relevés bancaires publiés par Nawat avaient déclenché les premières questions

Les investigations parlementaires ont pris une nouvelle dimension après la publication par Nawat Itsaragrisil de documents bancaires qu’il présente comme liés aux comptes utilisés par Miss Universe.

Ces relevés faisaient apparaître des versements identifiés comme provenant de la Puerto Rico Tourism Company, suivis de nombreux mouvements financiers. Plus de 3,27 millions de dollars de sorties figuraient dans les documents publiés par le dirigeant thaïlandais.

Parmi les opérations rendues publiques figuraient notamment un transfert de 300 000 dollars avec Raúl Rocha Cantú comme bénéficiaire et une autre opération de 295 236,07 dollars portant son nom avec une référence à un paiement hypothécaire.

Le Sénat cherche désormais à travailler à partir des contrats, factures, justificatifs et informations bancaires détenus par les organismes publics.

De 4,5 à 5 millions de dollars déjà déboursés

Le montant des versements a continué d’augmenter pendant les vérifications. Le 15 septembre, la Puerto Rico Tourism Company confirmait que 4,5 millions de dollars avaient été décaissés. Un document publié quelques jours plus tard avait également montré que Miss Universe avait réclamé en urgence un versement d’un million de dollars en expliquant être passé en « mode crise » avec certains fournisseurs.

Les détails de cette demande avaient été révélés dans le courrier dans lequel Miss Universe réclamait en urgence le déblocage d’un million de dollars à Puerto Rico. Au 28 septembre, environ 5 millions de dollars avaient été déboursés. Les factures disponibles ne permettaient toujours pas au Sénat de retrouver une correspondance complète avec cette somme.

Le Sénat attend toujours les pièces manquantes

Ronald Day a promis de coopérer avec la commission et de remettre les données nécessaires. La Commission du tourisme envisage également de réclamer de nouvelles informations par les procédures officielles du Sénat.

Les élus veulent disposer des pièces permettant de suivre chaque paiement depuis son décaissement par Puerto Rico jusqu’à son bénéficiaire final. Marissa Jiménez Santoni résume elle-même l’état du dossier dans la vidéo : « Nous ne savons pas où est parti l’argent. »

À moins de deux mois de Miss Universe 2026, toujours programmé le 24 novembre à Puerto Rico, les autorités ont donc confirmé environ 5 millions de dollars de décaissements, mais le Sénat réclame encore les documents permettant d’en retracer intégralement l’utilisation.