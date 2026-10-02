L’Équipe crée un pôle Société et veut faire du sport une porte d’entrée sur les grands débats contemporains

L'Équipe lance un pôle Société dirigé par Jean-Denis Coquard, visant à traiter les enjeux contemporains à travers le sport. Cette initiative vise à croiser les thématiques sportives avec des sujets comme la santé, l'économie et l'environnement, renforçant ainsi la diversification éditoriale du média et sa volonté d'analyser le sport comme reflet de la société.

L’Équipe élargit encore son terrain de jeu éditorial. Le quotidien sportif a annoncé la création d’un pôle Société, placé sous la direction de Jean-Denis Coquard, rédacteur en chef central. Cette nouvelle structure doit permettre au média de traiter plus systématiquement les grands sujets contemporains à travers le prisme du sport : politique, économie, santé, éducation, consommation, environnement, justice ou encore culture. Le pôle regroupera notamment les services Enquête, Institutions et Extra, ainsi que la verticale « Respire ».

La création de ce pôle ne constitue pas une rupture totale avec la ligne développée ces dernières années par L’Équipe. Le titre a déjà multiplié les sujets où le sport sert de révélateur à des questions plus larges, qu’il s’agisse des violences, des transformations sociales, de la santé ou des nouvelles pratiques. En juin 2025, par exemple, la rédaction avait consacré une enquête aux fight clubs clandestins en France en les présentant aussi comme un phénomène révélateur du rapport d’une partie de la jeunesse au sport et à la violence.

« Respire » avait déjà ouvert la voie

L’un des signes les plus visibles de cette évolution éditoriale avait été le lancement, au printemps 2025, de « Respire ». Cette rubrique gratuite, disponible sur le site et l’application de L’Équipe, avait été pensée autour de « l’art de vivre par le sport », avec des contenus consacrés à la pratique, au bien-être, aux tendances et à la culture sportive. Le média expliquait alors vouloir compléter son offre traditionnelle et s’adresser plus directement à des lecteurs pour qui le sport ne se limite plus au spectacle et à la compétition.

Depuis, « Respire » a développé des séries consacrées à des thèmes comme la sédentarité des jeunes, l’abandon de la pratique sportive à l’adolescence ou l’essor de nouvelles disciplines. En avril 2026, la rubrique avait ainsi consacré un dossier à la relation entre les jeunes et le sport en France, croisant santé publique, éducation, inégalités et nouvelles habitudes de pratique.

Une diversification éditoriale plus assumée

Avec ce nouveau pôle Société, L’Équipe formalise donc une évolution déjà perceptible dans ses contenus. Le média ne cherche plus seulement à raconter la performance sportive, mais aussi les conséquences économiques, sociales et culturelles du sport. L’intelligence artificielle, la transition climatique, l’inclusion ou encore les transformations des modèles économiques font désormais partie des sujets que la rédaction entend traiter davantage.

Jean-Denis Coquard apparaît comme une figure logique pour piloter cette nouvelle organisation. Membre de la rédaction en chef centrale, il intervient régulièrement sur des sujets transversaux dépassant le seul commentaire de compétition. L’organigramme actuel de L’Équipe le place aux côtés d’Elie Barth, Renaud Bourel et Jean-Baptiste Renet au sein de la rédaction en chef centrale.

L’Équipe veut élargir son rôle de média sportif

Cette nouvelle structure traduit aussi une évolution plus large du marché des médias sportifs. Les titres spécialisés cherchent désormais à conserver leur expertise historique tout en couvrant les enjeux économiques, sociétaux et technologiques qui traversent le secteur. Les droits audiovisuels, les modèles d’abonnement, la place du numérique ou l’évolution des pratiques sont devenus des sujets centraux pour les groupes de médias comme pour les lecteurs. L’Équipe traite déjà régulièrement ces dimensions, notamment dans sa couverture des stratégies de groupes audiovisuels ou de l’économie du sport.

En créant un pôle Société clairement identifié, L’Équipe veut désormais donner davantage de cohérence à ces contenus. Le mouvement confirme une ambition éditoriale : rester un média de référence sur l’actualité sportive tout en utilisant le sport comme un angle d’entrée pour raconter les grands débats et les transformations de la société française.