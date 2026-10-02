Après les révélations sur sa «prison 5 étoiles», P. Diddy est renvoyé à l’isolement

Les révélations sur les conditions de détention très particulières de Sean « P. Diddy » Combs ont eu des conséquences immédiates. Le rappeur de 56 ans a été transféré dans une unité spéciale de la prison fédérale de Fort Dix, dans le New Jersey, après la publication d’informations faisant état de téléphones clandestins, d’alcool, de massages et de nombreux services assurés par d’autres détenus.

P. Diddy a quitté les dortoirs de l’établissement pour rejoindre la Special Housing Unit, ou SHU, généralement utilisée pour isoler temporairement des détenus du reste de la population carcérale. Son placement intervient alors que l’administration pénitentiaire doit désormais examiner les nombreuses accusations concernant sa vie derrière les barreaux.

Téléphone clandestin, Hennessy, massages et repas préparés

Les conditions de détention de P. Diddy avaient été détaillées cette semaine dans une longue enquête fondée notamment sur les témoignages de quatre hommes ayant partagé son unité. Comme nous le racontions dans notre article consacré à la « prison 5 étoiles » dont profiterait P. Diddy, plusieurs détenus travailleraient pratiquement à son service.

Certains prépareraient ses repas, notamment du poulet au curry, des pizzas ou des empanadas. D’autres feraient son lit, laveraient son linge ou nettoieraient ses sanitaires avant qu’il ne les utilise. Le rappeur bénéficierait également de massages inspirés de techniques chinoises. L’un des détenus interrogés a résumé la situation en ces termes : « Ce n’est pas quelque chose de normal que l’on voit en prison. C’est un truc de riche. » P. Diddy dépenserait plusieurs milliers de dollars par mois pour maintenir ce fonctionnement, notamment grâce à des versements effectués sur les comptes cantine d’autres prisonniers.

Des images le montreraient avec un téléphone interdit

Les accusations concernant le matériel interdit sont plus problématiques encore pour le détenu. Des photos et des vidéos prises à l’intérieur de Fort Dix montreraient Sean Combs utilisant un téléphone portable clandestin. Il s’en serait notamment servi pour consulter Instagram et regarder des photos à caractère sexuel envoyées par une ancienne compagne.

La possession d’un téléphone portable est interdite dans les prisons fédérales américaines. Du cognac Hennessy aurait également circulé autour du rappeur, alors que l’alcool est lui aussi interdit en détention.

Des détenus affirment également que P. Diddy aurait obtenu du Remeron, nom commercial de la mirtazapine, un médicament antidépresseur, en dehors du circuit médical de la prison. Il aurait par ailleurs eu accès à une tablette modifiée lui permettant de regarder différents contenus.

P. Diddy transféré dans l’unité d’isolement

Après la publication de ces révélations et la diffusion d’images prises à l’intérieur de l’établissement, P. Diddy a été retiré de son dortoir pour être transféré dans la SHU. L’entourage de Sean Combs conteste de son côté le tableau dressé de sa détention et assure que le rappeur respecte les règles de la prison pendant qu’il attend l’issue de ses recours judiciaires.

Déjà placé à l’isolement après une bagarre en juillet

Ce n’est pas la première fois que Sean Combs rejoint cette unité spéciale. En juillet dernier, P. Diddy avait déjà été placé à l’isolement après une bagarre avec un autre détenu. Une remarque insultante aurait provoqué une altercation, avec des bousculades et plusieurs coups échangés avant l’intervention des surveillants.

Il avait ensuite retrouvé le régime de détention classique de Fort Dix et les dortoirs de cette prison fédérale à basse sécurité. Son nouveau passage à l’isolement est cette fois directement lié à l’ouverture d’investigations après les révélations concernant les privilèges dont il aurait bénéficié.

Une peine de 50 mois de prison

Sean Combs purge une peine de 50 mois de prison. Le 2 juillet 2025, le jury l’avait reconnu coupable de deux chefs de transport de personnes à des fins de prostitution. Il avait en revanche été acquitté des accusations beaucoup plus lourdes de trafic sexuel et de complot en vue de racket. Le 3 octobre 2025, le juge fédéral Arun Subramanian l’avait condamné à 50 mois de prison, auxquels s’ajoutent une amende de 500 000 dollars et cinq années de liberté surveillée.

Sa date de sortie a déjà été modifiée à plusieurs reprises en fonction du calcul de sa peine et des réductions auxquelles il peut prétendre. Les dernières données disponibles fixent désormais sa libération au 21 janvier 2028.

Si l’enquête interne confirme des violations du règlement de Fort Dix, notamment la possession d’un téléphone ou d’alcool, P. Diddy pourrait faire l’objet de sanctions disciplinaires supplémentaires. Pour l’heure, son transfert en unité spéciale constitue une mesure prise pendant l’examen de ces accusations.