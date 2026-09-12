L’UE débloque 6,1 milliards d’euros pour l’Ukraine, dont des intercepteurs Patriot

L'Union européenne annonce un soutien militaire de 6,1 milliards d'euros à l'Ukraine, incluant des intercepteurs Patriot, alors que Kiev réclame 300 de ces missiles pour faire face à l'hiver. Cette aide, issue d’une enveloppe de 28,3 milliards d'euros, vise à accroître l'efficacité des défenses ukrainiennes face aux frappes russes.

Bruxelles a annoncé vendredi une nouvelle tranche d’aide militaire de 6,1 milliards d’euros à l’Ukraine, destinée notamment à l’achat d’intercepteurs Patriot américains, alors que Kiev réclame quelque 300 de ces missiles pour traverser l’hiver.

L’Union européenne va débloquer 6,1 milliards d’euros supplémentaires pour permettre à l’Ukraine d’acquérir du matériel militaire. Cette somme constitue la dernière tranche de l’enveloppe de 28,3 milliards d’euros réservée à l’aide défense dans le cadre du prêt de soutien de 90 milliards d’euros du bloc. À ce jour, 8,35 milliards d’euros ont déjà été versés, les décaissements s’effectuant par étapes, après vérification par Bruxelles des contrats signés par Kiev avec des entreprises privées.

Pour faciliter ces achats, l’exigence « Made in Europe » attachée au prêt sera levée. Cette dérogation ouvre la voie à l’acquisition de systèmes Patriot, fabriqués aux États-Unis, ainsi que de drones intégrant des composants chinois.

Le commissaire européen à la Défense, Andrius Kubilius, a justifié l’urgence de la démarche lors d’une conférence de presse : « L’avance militaire de l’Ukraine dépend de la disponibilité rapide de produits essentiels, en quantités suffisantes et dans des délais courts. » Il a ajouté qu’« accélérer les livraisons de l’UE en puisant dans les stocks existants, en reprogrammant les commandes et en augmentant la production reste crucial ».

La pénurie d’intercepteurs PAC-3, produits par Lockheed Martin, pèse lourdement sur la capacité ukrainienne à contrer les missiles balistiques russes. Moscou a exploité cette faiblesse pour intensifier ses frappes aériennes. Chaque intercepteur PAC-3 exige un délai de fabrication de vingt-quatre mois et coûte environ quatre millions de dollars. La guerre au Moyen-Orient a encore allongé des délais de production déjà conséquents.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky estime que son armée aura besoin d’environ 300 intercepteurs pour passer l’hiver en sécurité, alors que la Russie intensifie sa campagne de bombardements, notamment par drones à réaction, à l’approche d’une saison que les responsables européens anticipent comme la plus difficile depuis le début du conflit.

Pour accélérer les transferts, Bruxelles cherche à convaincre les États membres disposant encore de batteries Patriot dans leurs stocks nationaux de les céder à l’Ukraine, avec la promesse de les remplacer grâce aux livraisons prévues en 2027. « Les Ukrainiens, d’après ce que nous comprenons, vont mettre tout en œuvre pour obtenir autant d’intercepteurs que possible avant l’hiver », a déclaré Andrius Kubilius, précisant que « l’OTAN travaille aussi de manière intensive sur ce dossier », en référence au programme PURL de l’Alliance mobilisant des armes américaines pour Kiev.

L’annonce a coïncidé avec la première réunion de l’Alliance des drones UE-Ukraine, qui réunissait 18 entreprises européennes et neuf ukrainiennes. Cette initiative, fondée sur l’accord signé en juillet entre l’UE et l’Ukraine, vise à combiner la capacité industrielle du bloc et le savoir-faire ukrainien pour développer une production conjointe de véhicules aériens sans pilote.