La SNCF investit 300 millions d'euros pour moderniser son réseau ferroviaire sur l'axe Atlantique d'ici 2028, en réponse à l'augmentation de la fréquentation. Ce plan comprend le renouvellement de rames et la modernisation des centres de maintenance, afin de renforcer sa compétitivité face à l'arrivée de nouveaux concurrents.

La SNCF a annoncé mardi 24 novembre un plan d’investissement de 300 millions d’euros destiné à moderniser son parc ferroviaire et ses infrastructures de maintenance sur l’axe Atlantique d’ici 2028. Cette enveloppe doit permettre de répondre à la hausse de la fréquentation des lignes desservant l’Ouest et le Sud-Ouest de la France. En 2025, quelque 42,6 millions de voyageurs ont emprunté cet axe, soit une progression de 25 % par rapport à 2017.

Le groupe ferroviaire prévoit notamment de remplacer 28 des 105 rames actuellement mobilisées sur ces lignes. Les anciens TGV Atlantique, mis en circulation dans les années 1990 et disposant de 459 places, céderont leur place à des TGV Duplex Océane pouvant accueillir 556 voyageurs. Une enveloppe de 90 millions d’euros sera consacrée au renouvellement du parc, à la rénovation des rames et à l’amélioration des services à bord. Les nouveaux TGV-M ne devraient toutefois pas circuler sur cet axe avant 2030.

La SNCF accélère sa modernisation face à l’ouverture du marché

Les 210 millions d’euros restants seront consacrés à la modernisation des centres de maintenance de Châtillon, Rennes, Bordeaux et Nantes. Une nouvelle installation devrait également être construite à Nantes-Chantenay, pour un investissement de 70 millions d’euros, accompagné de la création de 50 emplois. L’objectif est de réduire la durée des opérations de maintenance afin d’améliorer la disponibilité des trains et d’augmenter les capacités de transport.

Une stratégie à l’approche de l’arrivée de nouveaux concurrents, notamment la compagnie Velvet, qui pourra exploiter l’axe Atlantique à partir de 2028. Le président du groupe SNCF, Jean Castex, entend renforcer la compétitivité de l’opérateur historique tout en prolongeant la durée de vie de ses équipements. Avec 62 destinations desservies sur cet axe, la SNCF souhaite préserver son maillage territorial face à des concurrents susceptibles de privilégier les liaisons les plus rentables.