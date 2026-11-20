Les négociations salariales dans les secteurs électrique et gazier échouent, laissant les syndicats mécontents face à une proposition d'augmentation de 1 %. Ce manque d'accord pourrait entraîner une intensification des mobilisations, alors que les syndicats appellent à mieux prendre en compte l'évolution économique et les investissements nécessaires dans le secteur.

Les discussions salariales dans les industries électriques et gazières se sont achevées sans accord jeudi 19 novembre. Les quatre principales organisations syndicales ont quitté la séance après une dernière proposition patronale portant sur une augmentation de 1 % du salaire national de base, assortie d’un plancher mensuel de 40 euros. Un échec qui pourrait accentuer les tensions sociales dans un secteur stratégique de l’économie française.

Les représentants des salariés et des employeurs des industries électriques et gazières n’ont pas réussi à trouver un compromis sur les mesures salariales de branche pour 2027. La dernière séance de négociation, organisée jeudi 19 novembre, s’est terminée par le départ des quatre organisations syndicales représentatives : la CGT, la CFE-CGC, la CFDT et Force ouvrière. Selon les informations communiquées par plusieurs syndicats, la proposition finale des employeurs prévoyait une revalorisation de 1 % du salaire national de base, avec un minimum de 40 euros par mois. Cette offre a été jugée insuffisante par les représentants des salariés, qui réclament une meilleure prise en compte de l’évolution des rémunérations et des conditions économiques du secteur.

Le salaire national de base constitue un élément central du système de rémunération des salariés relevant du statut des industries électriques et gazières. Son évolution influence les grilles salariales et représente donc un enjeu important pour les personnels concernés. Les négociations de branche fixent un cadre commun qui peut ensuite être complété par des accords propres aux entreprises. Les discussions portent ainsi sur des mesures collectives ayant des conséquences pour de nombreux salariés, dans un secteur regroupant des activités essentielles à la production, au transport et à la distribution de l’énergie.

Une rupture des discussions qui pourrait déboucher sur de nouvelles mobilisations

Les organisations syndicales considèrent que la proposition patronale ne répond pas suffisamment à leurs revendications. Force ouvrière a notamment dénoncé des mesures qu’elle juge déconnectées des attentes des salariés. Le départ collectif des représentants syndicaux marque une rupture dans le dialogue social, même s’il ne signifie pas nécessairement que toute possibilité de négociation est définitivement écartée. Les syndicats peuvent désormais décider de nouvelles initiatives, allant de réunions d’information à des appels à la mobilisation. L’éventualité d’un durcissement du mouvement dépendra notamment des décisions prises par leurs instances respectives.

Les négociations interviennent dans un contexte particulier pour les entreprises énergétiques. Le secteur doit financer des investissements considérables dans les infrastructures électriques, la modernisation des réseaux, la maintenance des installations et la transition énergétique. Ces dépenses s’inscrivent dans des stratégies industrielles de long terme, tandis que les salariés demandent une reconnaissance de leur contribution au fonctionnement des services essentiels. Les employeurs doivent, de leur côté, arbitrer entre les coûts de personnel, les investissements et les contraintes économiques propres à leurs activités. Ces objectifs ne sont pas nécessairement incompatibles, mais ils rendent les discussions sur les rémunérations particulièrement sensibles.