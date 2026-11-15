Meta a été condamné à 805 millions d'euros par l'autorité italienne de protection des données pour avoir accédé sans consentement aux photos de millions d'utilisateurs Android. Cette décision souligne des préoccupations croissantes concernant la vie privée et la transparence des pratiques des plateformes numériques, tandis que Meta doit ajuster ses procédures de consentement.

Le géant américain Meta, maison mère de Facebook, a été sanctionné ce samedi 14 novembre 2026 par l’autorité italienne de protection des données personnelles. En cause : l’accès aux photographies et vidéos stockées sur les smartphones de millions d’utilisateurs Android sans leur consentement spécifique. Une amende de 805 millions d’euros qui relance les interrogations sur la protection de la vie privée et les pratiques des grandes plateformes numériques.

Meta fait face à une nouvelle sanction financière majeure en Europe. L’autorité italienne de protection des données personnelles, connue sous le nom de Garante, a annoncé une amende de 805 millions d’euros à l’encontre de Meta Platforms Ireland Limited. Selon le régulateur, l’application Facebook sur Android permettait d’accéder aux photographies, vidéos et métadonnées conservées dans les téléphones de ses utilisateurs italiens sans recueillir une autorisation suffisamment précise. Cette pratique aurait concerné environ 20 millions de personnes dans le pays.

Au cœur de cette affaire figure une fonctionnalité introduite en 2023, permettant à Facebook de suggérer des photographies et des vidéos présentes dans la galerie du téléphone afin d’encourager leur publication sur le réseau social. Pour fonctionner, cette option nécessitait l’accès aux fichiers personnels de l’utilisateur. Mais selon les investigations menées par les autorités italiennes, Meta demandait une autorisation générale pour plusieurs fonctionnalités de son application, sans expliquer suffisamment clairement que les contenus de la galerie pouvaient être consultés pour générer ces suggestions.

Une fonctionnalité activée sans consentement suffisamment éclairé

L’enquête, ouverte en juillet 2025 après un signalement d’une association de défense des consommateurs de Bolzano, a mis en évidence plusieurs dysfonctionnements. L’autorisation d’accès aux photographies était notamment accompagnée d’une information générique invitant les utilisateurs à activer des fonctionnalités supplémentaires. Une formulation jugée insuffisante pour leur permettre de comprendre précisément l’utilisation qui pouvait être faite de leurs contenus personnels. Les enquêteurs ont également constaté que la fonctionnalité de suggestions était activée par défaut, renforçant les préoccupations concernant la transparence du dispositif.

Le régulateur italien considère que ces pratiques contreviennent à l’article 122 du Code italien de protection de la vie privée, qui transpose les dispositions européennes relatives à la confidentialité des communications électroniques. Cette réglementation impose notamment un consentement libre et éclairé pour accéder aux informations conservées sur un équipement personnel. L’autorité rappelle que les smartphones contiennent une part particulièrement importante de la vie privée de leurs propriétaires et que leur consultation nécessite des garanties spécifiques, indépendamment de l’existence d’un préjudice démontré.

Meta dispose de 60 jours pour modifier son application

Au-delà de la sanction financière, les autorités italiennes imposent à Meta plusieurs modifications. Le groupe dispose de 60 jours pour mettre en place une demande de consentement distincte, permettant aux utilisateurs de comprendre précisément pourquoi Facebook souhaite accéder à leur galerie. La fonctionnalité devra également être désactivée par défaut, y compris pour les personnes ayant précédemment accordé une autorisation générale. À défaut de mise en conformité, elle ne pourra plus être activée pour les utilisateurs n’ayant pas donné un consentement valable.

Le montant de l’amende s’explique notamment par l’ampleur des pratiques constatées et leur durée. L’autorité italienne estime que les violations se poursuivaient pour certains utilisateurs, notamment ceux n’ayant pas installé les dernières mises à jour de l’application. Elle a également retenu la coopération jugée insuffisante de Meta pendant l’instruction et l’existence d’un précédent réglementaire datant de 2019. La sanction représente environ 0,47 % du chiffre d’affaires mondial du groupe américain, ce qui en fait une décision particulièrement importante pour le secteur numérique européen.

Une nouvelle affaire qui interroge sur l’utilisation des données personnelles

Cette condamnation intervient dans un contexte de surveillance accrue des pratiques des grandes entreprises technologiques. Les autorités européennes cherchent depuis plusieurs années à renforcer le contrôle des données personnelles collectées par les réseaux sociaux, notamment lorsque les utilisateurs ne disposent pas d’une information suffisamment claire sur leur exploitation. La question est particulièrement sensible pour les photographies et vidéos privées, susceptibles de contenir des informations personnelles concernant les utilisateurs, mais également leurs proches et leur environnement quotidien.

L’autorité italienne a toutefois précisé que son enquête ne portait pas sur une éventuelle utilisation des photographies pour entraîner des modèles d’intelligence artificielle, une pratique que Meta conteste dans ce dossier. Le régulateur se réserve néanmoins la possibilité d’examiner séparément une autre fonctionnalité lancée en 2026, permettant le traitement de contenus photographiques dans le cloud. Meta conserve la possibilité de contester la sanction devant les juridictions compétentes. Au-delà des 805 millions d’euros, cette affaire rappelle que l’accès aux contenus privés d’un smartphone ne peut reposer sur une simple autorisation générale lorsque les utilisateurs ne sont pas clairement informés de son utilisation.