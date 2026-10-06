Xavier Niel et le youtubeur Sylvqin ouvrent un lieu gratuit pour les créateurs : le pari d’Astel

Xavier Niel et le vidéaste Sylvqin inaugurent astel, un espace gratuit à Paris pour les créateurs de contenus, ouvert depuis le 1er octobre 2026. Destiné à favoriser la collaboration et l'expérimentation, ce lieu offre studios, espaces de travail et salles de projection, tout en encourageant le partage d'expériences entre ses membres.

Xavier Niel et le vidéaste Sylvqin s’associent pour lancer astel, un espace parisien consacré aux créateurs de contenus. Ouvert depuis le 1er octobre 2026 dans un hôtel particulier du Marais, le lieu propose un accès gratuit sur candidature. L’objectif est de donner aux talents sélectionnés des moyens de production et un cadre collectif pour développer leurs projets, sans leur imposer le coût d’un abonnement.

Les créateurs retenus peuvent intégrer astel pour six mois. La sélection privilégie le projet et ne repose pas principalement sur le nombre d’abonnés. Accessible jour et nuit, toute la semaine, le lieu rassemble des studios, des espaces de travail et une salle de projection. Cette organisation doit permettre d’alterner tournages, préparation et échanges, tout en offrant une continuité de travail difficile à obtenir avec des locations ponctuelles.

La gratuité au service d’une communauté

La participation à astel s’accompagne d’un engagement dans la vie du lieu : partager ses expériences, transmettre ses connaissances et échanger avec les autres membres. Cette dimension rapproche le projet d’une résidence de création. Elle répond aussi à une difficulté du métier : disposer d’une audience ne signifie pas nécessairement avoir des collègues avec lesquels discuter d’un scénario, d’un montage ou d’un problème de production. La rencontre entre profils différents pourrait ainsi favoriser des collaborations et l’expérimentation de nouveaux formats.

Le projet ne présente pas, à ce stade, de modèle économique public détaillé. Sa réussite dépendra donc autant des contenus produits que de sa capacité à entretenir une communauté et à renouveler les talents accueillis. La gratuité réduit un obstacle financier, mais la sélection reste déterminante pour l’accès aux équipements. Pour Xavier Niel et Sylvqin, le défi sera de faire d’astel un outil de travail durable, capable d’aider des projets à mûrir au-delà de la visibilité de ses fondateurs.