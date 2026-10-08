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Manus lève plus de 500 millions de dollars après sa séparation avec Meta

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Manus lève plus de 500 millions de dollars après sa séparation avec Meta
Manus lève plus de 500 millions de dollars après sa séparation avec Meta

Manus repart avec de nouveaux moyens financiers. Butterfly Effect, la société mère de la start-up d’intelligence artificielle, a annoncé jeudi 8 octobre avoir bouclé une levée de fonds de plus de 500 millions de dollars. L’opération est menée par Boyu Capital et IDG Capital, avec la participation d’investisseurs déjà présents au capital, notamment Tencent, HSG et ZhenFund. La valorisation retenue et l’utilisation précise des fonds n’ont pas été communiquées.

Fondée en Chine puis installée à Singapour, Manus développe des agents d’intelligence artificielle capables d’exécuter des tâches de recherche et d’automatisation avec une intervention humaine limitée. Ce financement intervient alors que l’entreprise reprend son activité indépendante, après l’annulation de son rachat par Meta, une opération évaluée à plus de 2 milliards de dollars.

Un retour à l’indépendance imposé par Pékin

En avril, les autorités chinoises avaient ordonné de défaire l’acquisition par le groupe américain, dans un contexte de surveillance accrue des investissements étrangers dans les technologies d’IA avancées. Manus avait ensuite annoncé en août son retour à un fonctionnement indépendant et la suppression de certaines données d’utilisateurs dans le cadre de sa séparation avec Meta. La nouvelle levée de fonds marque une étape dans cette réorganisation.

La société pourrait également envisager une introduction en Bourse à Hong Kong. Selon des informations rapportées en juin par The Information et reprises par Reuters, Manus étudiait une structure de coentreprise enregistrée en Chine susceptible de faciliter cette perspective. Le média évoquait aussi un rythme de revenus annualisé proche de 500 millions de dollars, contre environ 100 millions lors du rachat par Meta. Ces estimations ne constituent toutefois pas un chiffre d’affaires annuel définitivement réalisé, et aucun calendrier de cotation n’a été annoncé.

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