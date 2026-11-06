IA : Anthropic pourrait revoir à la baisse ses ambitions boursières face aux inquiétudes des investisseurs

Anthropic, entreprise de l'intelligence artificielle, envisage de réduire sa valorisation initiale pour son introduction en Bourse, passant de 1 500 à potentiel 1 000 milliards de dollars, face aux réticences des investisseurs. Ce contexte révèle des inquiétudes sur la rentabilité du secteur, alors que les dépenses technologiques restent colossales.

Le géant américain de l’intelligence artificielle Anthropic pourrait être contraint de réduire ses ambitions pour son introduction en Bourse, envisagée à la mi-novembre. Alors que l’entreprise à l’origine de l’assistant Claude espérait atteindre une valorisation de 1 500 milliards de dollars, plusieurs investisseurs jugeraient désormais ce montant trop élevé. Une situation qui illustre les interrogations croissantes des marchés financiers sur la rentabilité des investissements massifs dans l’intelligence artificielle.

L’une des introductions en Bourse les plus attendues de l’année pourrait finalement se dérouler dans des conditions moins favorables que prévu. Anthropic, entreprise américaine spécialisée dans l’intelligence artificielle générative, fait face à une prudence grandissante de la part de certains investisseurs institutionnels. Selon des informations du Wall Street Journal relayées par l’AFP et Reuters, plusieurs acteurs financiers souhaiteraient que la société accepte une valorisation inférieure aux 1 500 milliards de dollars initialement envisagés pour son arrivée sur les marchés.

La société fondée en 2021 par d’anciens responsables d’OpenAI ambitionnerait de réaliser son introduction en Bourse durant la semaine du 16 novembre. L’opération pourrait permettre de lever jusqu’à 100 milliards de dollars, un montant exceptionnel qui dépasserait les précédents records du marché américain. Mais cette perspective dépend de la capacité de l’entreprise à convaincre les investisseurs de la solidité de son modèle économique, alors que les valeurs technologiques traversent une période de fortes turbulences.

Une valorisation qui pourrait tomber à 1 000 milliards de dollars

D’après les informations publiées jeudi 5 novembre, trois investisseurs importants envisageant de participer à l’opération estiment qu’une révision du prix serait nécessaire. L’un d’entre eux évoquerait même une valorisation proche de 1 000 milliards de dollars. Une telle hypothèse représenterait une diminution d’environ un tiers par rapport à l’objectif de 1 500 milliards et de moitié par rapport aux 2 000 milliards de dollars évoqués quelques mois auparavant.

La possibilité d’un report de l’introduction en Bourse serait également étudiée, tout comme une réduction du montant des capitaux levés. Aucune décision définitive n’a toutefois été annoncée. Sollicitée par plusieurs médias, Anthropic n’a pas souhaité commenter ces informations. Les discussions doivent notamment permettre de déterminer si les conditions actuelles des marchés sont suffisamment favorables pour mener à bien une opération financière de cette ampleur.

La chute des valeurs technologiques inquiète Wall Street

Ces interrogations interviennent dans un contexte de recul marqué des marchés américains. Jeudi 5 novembre, le Nasdaq, indice particulièrement exposé aux entreprises technologiques, a enregistré une baisse supérieure à 5 %. Cette correction traduit les inquiétudes des investisseurs concernant les perspectives de croissance du secteur de l’intelligence artificielle et les dépenses considérables engagées pour construire les infrastructures nécessaires à son développement.

Les centres de données, les semi-conducteurs et les équipements informatiques représentent désormais des investissements de plusieurs centaines de milliards de dollars. Or, les marchés commencent à s’interroger sur le temps nécessaire pour rentabiliser ces dépenses. Les entreprises spécialisées dans l’IA doivent démontrer qu’elles pourront transformer l’augmentation rapide de leur activité en bénéfices durables. Dans ce contexte, la valorisation d’Anthropic devient un test important de la confiance des investisseurs envers l’ensemble du secteur.

Une croissance spectaculaire, mais des dépenses colossales

Sur le plan commercial, Anthropic continue pourtant d’afficher une progression importante. Selon les données financières communiquées début novembre, son chiffre d’affaires a atteint près de 17 milliards de dollars au troisième trimestre 2026, contre environ 11,6 milliards au trimestre précédent. Cette hausse témoigne de l’adoption croissante de ses outils d’intelligence artificielle, notamment auprès des entreprises qui utilisent les modèles Claude pour automatiser certaines tâches et développer de nouveaux services.

Mais le rythme de croissance ralentit et les besoins financiers demeurent considérables. Anthropic a notamment fait état d’engagements de dépenses informatiques approchant 900 milliards de dollars auprès de partenaires technologiques. Ces montants concernent principalement l’accès aux capacités de calcul et aux infrastructures nécessaires à l’entraînement et au fonctionnement de ses modèles. La société reste également confrontée à des pertes comptables importantes, même si une partie d’entre elles est liée à la valorisation de ses instruments financiers.

Google, Amazon et Nvidia directement concernés

L’évolution du projet boursier d’Anthropic dépasse les intérêts de ses seuls actionnaires. L’entreprise entretient des relations commerciales et financières étroites avec plusieurs géants américains, notamment Google, Amazon et Nvidia. Ces groupes participent au développement de l’écosystème de l’intelligence artificielle en fournissant des infrastructures, des composants électroniques ou des capacités de calcul.

Une introduction en Bourse moins importante que prévu pourrait donc influencer les anticipations financières concernant l’ensemble de cette industrie. Les investisseurs observent notamment la capacité des laboratoires d’IA à financer leur croissance sans dépendre indéfiniment de nouvelles levées de capitaux. Le dossier Anthropic pourrait également servir de référence pour d’autres entreprises du secteur qui envisagent, à leur tour, de rejoindre les marchés financiers.

Un premier test majeur pour l’économie de l’intelligence artificielle

L’éventuelle révision des ambitions d’Anthropic ne signifie pas nécessairement un recul de l’utilisation de l’intelligence artificielle. Les entreprises continuent d’intégrer ces technologies dans leurs activités, tandis que les besoins en puissance de calcul demeurent élevés. En revanche, elle pourrait marquer une évolution dans la manière dont les investisseurs évaluent les sociétés du secteur, en accordant davantage d’importance aux marges, aux dépenses d’infrastructure et aux perspectives de rentabilité.

Les prochaines semaines seront donc déterminantes pour Anthropic. L’entreprise devra arbitrer entre le maintien de ses ambitions financières, une valorisation plus prudente ou un éventuel décalage de son calendrier. Au-delà de son propre avenir boursier, cette opération permettra de mesurer jusqu’où les investisseurs sont prêts à accompagner la croissance de l’intelligence artificielle, à un moment où les promesses technologiques doivent de plus en plus se traduire par des résultats économiques.