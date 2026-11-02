Les résultats financiers de Microsoft et d'Alphabet révèlent un marché de l'intelligence artificielle contrasté. Microsoft, avec une forte croissance d'Azure, rassure les investisseurs, tandis qu'Alphabet, malgré une croissance de Google Cloud, déçoit par ses dépenses et sa rentabilité. L'intérêt pour l'IA demeure fort, mais les attentes des marchés évoluent vers la rentabilité.

Les derniers résultats financiers de Microsoft et d’Alphabet mettent en évidence les contradictions du marché de l’intelligence artificielle. Si les deux géants américains enregistrent une croissance spectaculaire de leurs activités cloud, leurs investissements massifs suscitent des réactions différentes chez les investisseurs. Microsoft rassure grâce à la progression d’Azure, tandis qu’Alphabet subit les inquiétudes liées à ses dépenses et à sa rentabilité. Pourtant, les flux vers les ETF technologiques montrent que l’intérêt des investisseurs pour l’IA reste particulièrement élevé.

Microsoft confirme la solidité de son activité dans l’intelligence artificielle. Le groupe américain a annoncé une croissance annuelle de 48 % de sa plateforme cloud Azure, dépassant les 45 % anticipés par les analystes. Ses résultats en matière de chiffre d’affaires et de bénéfice ont également surpassé les attentes. Cette performance constitue un indicateur important pour les marchés financiers, car elle montre que les investissements considérables réalisés dans les infrastructures d’intelligence artificielle commencent à générer des revenus commerciaux. Les entreprises continuent notamment d’augmenter leurs dépenses dans les services cloud, les outils d’automatisation et les solutions d’IA destinées à améliorer leur productivité.

Alphabet présente une situation plus contrastée. Sa division Google Cloud affiche une croissance annuelle de 103 %, contre 82 % au deuxième trimestre, confirmant une demande particulièrement dynamique pour les services liés à l’intelligence artificielle. Mais cette progression spectaculaire n’a pas suffi à convaincre les investisseurs. Le bénéfice par action du groupe est ressorti inférieur aux prévisions, notamment en raison d’une dépréciation de son portefeuille d’investissements. Dans les échanges après la clôture de Wall Street, le titre a enregistré un recul à deux chiffres. Cette réaction illustre une évolution des attentes : les marchés ne se contentent plus d’une forte croissance des activités liées à l’IA, ils exigent désormais des perspectives crédibles de rentabilité.

Des investissements colossaux qui inquiètent les marchés

La principale interrogation concerne l’ampleur des dépenses nécessaires pour soutenir le développement de l’intelligence artificielle. Selon les projections présentées dans une analyse publiée par Marcus Weyerer le 2 novembre 2026, Alphabet pourrait consacrer environ 200 milliards de dollars à ses investissements cette année, puis près de 300 milliards en 2027. Ces montants reflètent les besoins considérables en centres de données, en équipements informatiques et en capacités de calcul. Ils pourraient cependant maintenir le flux de trésorerie disponible du groupe en territoire négatif pendant une période prolongée, ce qui constitue un facteur d’inquiétude pour les actionnaires.

Microsoft adopte une trajectoire légèrement différente. Le groupe prévoit désormais 170 milliards de dollars de dépenses d’investissement en 2026, soit environ cinq milliards de moins que précédemment anticipé. Ce niveau reste historiquement élevé, mais la direction estime pouvoir conserver un flux de trésorerie disponible positif. Pour les investisseurs, cette différence est importante : elle suggère que Microsoft pourrait financer plus facilement son développement dans l’intelligence artificielle grâce aux revenus générés par ses activités existantes. La question centrale devient donc celle du rendement des capitaux investis. Après plusieurs années d’expansion rapide, les entreprises technologiques doivent démontrer que leurs dépenses peuvent se transformer durablement en bénéfices.

Les investisseurs en ETF profitent du recul des valeurs technologiques

Malgré les fluctuations boursières, les investisseurs ne semblent pas abandonner le secteur de l’intelligence artificielle. Les données analysées par Marcus Weyerer montrent au contraire un retour important des capitaux vers les fonds indiciels cotés, ou ETF, spécialisés dans les valeurs technologiques. Après des sorties de 3,4 milliards de dollars en août, les ETF technologiques des marchés développés ont enregistré 5,3 milliards de dollars d’entrées en septembre. Depuis le début du mois d’octobre couvert par l’analyse, ces flux atteignent 15,8 milliards de dollars. Cette évolution suggère que de nombreux investisseurs considèrent les corrections boursières comme des occasions de renforcer leur exposition au secteur.

La tendance est également visible en Asie, particulièrement dans les économies spécialisées dans la fabrication de semi-conducteurs. Les ETF exposés à Taïwan ont enregistré 10,9 milliards de dollars d’entrées depuis le début du mois d’octobre étudié, après des sorties importantes en août. En Corée du Sud, les flux ont également rebondi, atteignant 5,5 milliards de dollars sur la même période. Ces deux marchés occupent une place stratégique dans la chaîne mondiale de production des composants nécessaires aux infrastructures d’intelligence artificielle. Les résultats records publiés par SK Hynix, fabricant majeur de mémoires électroniques, renforcent l’idée que les dépenses des grandes entreprises technologiques continuent de soutenir leurs fournisseurs.

L’intelligence artificielle entre dans une nouvelle phase économique

Ces résultats illustrent une transformation progressive du cycle d’investissement dans l’IA. Pendant les premières années de développement des modèles génératifs, les marchés ont principalement valorisé les entreprises capables d’annoncer des investissements importants ou de présenter des technologies prometteuses. Désormais, l’attention se déplace vers la capacité à générer des revenus, à maîtriser les dépenses et à préserver les marges bénéficiaires. Les géants du cloud restent au centre de cette évolution, mais les fabricants de semi-conducteurs, les fournisseurs d’infrastructures et les développeurs de logiciels jouent également un rôle déterminant.

Les perspectives demeurent toutefois incertaines. Les décisions de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine, les tensions géopolitiques, l’évolution des prix de l’énergie et les incertitudes liées aux élections américaines peuvent provoquer de nouvelles fluctuations sur les marchés. La concentration des investissements autour d’un nombre limité de grandes entreprises technologiques constitue également un risque pour les portefeuilles fortement exposés au secteur.