OVHcloud lance « Olala », un modèle d'intelligence artificielle ouvert, visant à concurrencer les géants américains et chinois tout en renforçant la souveraineté numérique européenne. Cette initiative s’adresse particulièrement aux entreprises cherchant à maîtriser leurs données et à proposer des solutions adaptées à divers usages professionnels, tout en s'inscrivant dans un écosystème IA compétitif.

Le groupe français OVHcloud franchit une nouvelle étape dans l’intelligence artificielle avec le lancement d’« Olala », un modèle d’IA ouvert. L’entreprise spécialisée dans le cloud entend proposer une alternative aux solutions développées par les grands acteurs américains et chinois. Cette initiative s’inscrit dans une volonté de renforcer la souveraineté numérique européenne et de faciliter l’accès des entreprises aux technologies d’intelligence artificielle.

OVHcloud poursuit sa diversification dans l’intelligence artificielle en annonçant le lancement d’« Olala », son propre modèle ouvert. L’entreprise française, historiquement spécialisée dans l’hébergement de données et les infrastructures cloud, souhaite désormais renforcer sa présence dans un secteur dominé par des groupes comme OpenAI, Google, Meta ou encore les entreprises chinoises spécialisées dans les modèles de langage. Avec cette nouvelle solution, OVHcloud entend mettre à disposition des développeurs et des entreprises une technologie susceptible d’être adaptée à différents usages professionnels. Le choix d’un modèle ouvert répond notamment à la demande croissante d’organisations souhaitant conserver davantage de maîtrise sur leurs outils numériques et leurs données.

Cette annonce intervient dans un contexte de forte concurrence internationale autour de l’intelligence artificielle générative. Les modèles capables de produire du texte, d’analyser des documents ou d’assister les utilisateurs dans leurs tâches quotidiennes occupent désormais une place importante dans les stratégies de transformation numérique. Pour les entreprises européennes, leur adoption soulève cependant plusieurs questions concernant la confidentialité des informations, les coûts d’utilisation et la dépendance à des fournisseurs étrangers. OVHcloud cherche à se positionner sur ces enjeux en s’appuyant sur son expérience des infrastructures informatiques et sur son implantation européenne. La publication d’un modèle ouvert pourrait également permettre à des développeurs indépendants de contribuer à son amélioration et à son adaptation.

Une nouvelle étape pour la souveraineté numérique européenne

Le lancement d’« Olala » illustre les ambitions croissantes des entreprises françaises dans le domaine de l’intelligence artificielle. Alors que les investissements américains et chinois atteignent des niveaux considérables, plusieurs acteurs européens tentent de développer des technologies alternatives. La France dispose déjà d’entreprises spécialisées dans les modèles d’IA, à l’image de Mistral AI, tandis que les fournisseurs de cloud cherchent à renforcer leur offre de services destinés aux professionnels. Pour OVHcloud, disposer de son propre modèle pourrait permettre de compléter ses infrastructures d’hébergement par des solutions logicielles directement exploitables par ses clients. Cette stratégie pourrait notamment intéresser les entreprises et les administrations soucieuses de maîtriser les conditions de traitement de leurs données.

Le succès d’« Olala » dépendra toutefois de plusieurs facteurs, notamment ses performances, les ressources informatiques nécessaires à son fonctionnement et les possibilités offertes aux développeurs. Le caractère ouvert d’un modèle ne garantit pas, à lui seul, sa compétitivité face aux solutions déjà présentes sur le marché. Les conditions précises de sa licence, son architecture et ses résultats techniques seront déterminants pour évaluer sa portée. Avec cette initiative, OVHcloud confirme néanmoins sa volonté de participer au développement d’un écosystème européen de l’intelligence artificielle. L’enjeu dépasse la seule concurrence technologique : il concerne également la capacité des entreprises françaises à proposer des outils numériques adaptés aux besoins de leurs clients, dans un marché mondial en pleine transformation.