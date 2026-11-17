À partir du 20 novembre 2026, une réforme du crédit à la consommation modifie significativement les règles en France, affectant le versement des fonds et les remboursements anticipés. Les emprunteurs bénéficieront de garanties renforcées face aux décisions automatisées, tandis que de nouvelles exigences en matière d'assurance et d'évaluation de la solvabilité entreront en vigueur.

À partir du vendredi 20 novembre 2026, les règles du crédit à la consommation évoluent en France. Une réforme issue de l’ordonnance du 3 septembre 2025 modifie notamment les conditions de versement des fonds, les remboursements anticipés et les droits des emprunteurs face aux décisions automatisées. Pour les Français qui envisagent de contracter un prêt, la date d’acceptation de l’offre devient un élément déterminant.

Les particuliers souhaitant souscrire un crédit à la consommation vont devoir prendre en compte de nouvelles dispositions réglementaires. À compter du 20 novembre, une réforme du Code de la consommation entrera en application pour les nouveaux contrats, avec un champ élargi aux crédits allant jusqu’à 100 000 euros, ainsi qu’aux mini-crédits et à certaines formules de location avec option d’achat. La principale distinction concerne la date de conclusion du contrat : un prêt accepté avant le 20 novembre reste soumis aux anciennes règles, tandis qu’un contrat conclu à partir de cette date relève du nouveau dispositif. Une simple simulation ou une demande déposée auprès d’un établissement bancaire ne suffit donc pas à déterminer les règles applicables. C’est l’acceptation de l’offre par l’emprunteur qui constitue le moment décisif.

Parmi les changements les plus importants figure la suppression du délai légal de sept jours pendant lequel les fonds ne pouvaient pas être versés après l’acceptation d’un crédit. Les établissements prêteurs pourront désormais débloquer l’argent plus rapidement, sans attendre cette période obligatoire. Le remboursement anticipé évolue également : lorsqu’un emprunteur décide de solder son prêt avant son échéance, la réduction du coût total devra prendre en compte l’ensemble des frais imposés par le prêteur, proportionnellement à la durée restante. Pour un crédit de 10 000 euros sur cinq ans comprenant 250 euros de frais de dossier, un remboursement au bout de trois ans pourrait ainsi permettre de récupérer 100 euros sur ces frais, en plus des intérêts qui ne seront plus dus. Cette nouvelle disposition vise à rendre les conditions de remboursement plus favorables et plus transparentes pour les consommateurs.

Des garanties renforcées pour les emprunteurs

La réforme introduit également de nouvelles obligations concernant l’assurance et l’évaluation de la solvabilité. Lorsqu’un établissement exige une assurance pour accorder un crédit, l’emprunteur devra disposer d’au moins trois jours pour comparer les propositions, sauf s’il demande expressément à accepter plus tôt. Les organismes prêteurs devront par ailleurs procéder à une analyse approfondie de la capacité de remboursement, sans se limiter à la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers. Autre nouveauté importante : lorsqu’une demande de prêt est refusée à la suite d’un traitement automatisé, le consommateur pourra demander une intervention humaine et un réexamen de son dossier. Ces mesures cherchent à mieux encadrer les pratiques bancaires et à renforcer les droits des clients face à la généralisation des outils numériques.

Certaines protections restent toutefois inchangées. Le délai légal de rétractation demeure fixé à 14 jours après l’acceptation de l’offre, tandis que les plafonds d’indemnité de remboursement anticipé restent limités, selon les situations, à 1 % ou 0,5 % du capital remboursé. En revanche, lorsque les informations obligatoires n’ont pas été correctement communiquées, le nouveau régime prévoit une prolongation possible du délai de rétractation jusqu’à douze mois et quatorze jours. Les seuils d’usure continuent également d’encadrer les taux que les établissements peuvent appliquer. À quelques jours de l’entrée en vigueur de la réforme, les consommateurs ont donc intérêt à examiner attentivement leurs offres de crédit, notamment le taux annuel effectif global, les frais de dossier, les conditions d’assurance et les modalités de remboursement. L’objectif de cette évolution réglementaire est de mieux protéger les emprunteurs tout en adaptant le crédit à la consommation aux nouvelles pratiques financières.