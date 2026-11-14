Le BHV Marais à Paris est contraint de rester fermé tout le week-end en raison de complications liées à sa couverture d'assurance. La direction espère reprendre l'activité mardi ou mercredi prochains, un enjeu crucial à l'approche des fêtes de fin d'année, affectant également 660 salariés dans un contexte commercial délicat.

Le BHV Marais, situé rue de Rivoli à Paris, restera fermé samedi 14 et dimanche 15 novembre. Confrontée à des difficultés liées à sa couverture d’assurance, la direction du grand magasin espère désormais une réouverture mardi 17 ou mercredi 18 novembre. Cette interruption d’activité intervient dans un contexte financier particulièrement délicat pour l’enseigne, à quelques semaines des fêtes de fin d’année.

Le BHV Marais ne rouvrira pas ses portes ce week-end. La direction de l’établissement parisien a confirmé que le grand magasin resterait fermé samedi et dimanche, alors que les discussions se poursuivent pour permettre une reprise de l’activité. L’objectif est désormais d’accueillir à nouveau les clients mardi ou mercredi prochain, sous réserve de parvenir à un accord définitif concernant la couverture d’assurance du site.

Cette fermeture intervient après l’ouverture, début novembre, d’une procédure de redressement judiciaire concernant la structure exploitant l’établissement. Les difficultés rencontrées dans le transfert du contrat d’assurance empêchent actuellement une reprise normale de l’activité. La direction assure avoir reçu deux propositions d’assureurs, mais plusieurs clauses doivent encore être finalisées avec les compagnies concernées et le propriétaire des murs, le groupe immobilier Brookfield.

Une fermeture qui intervient au pire moment pour le commerce parisien

La situation est particulièrement sensible pour le BHV, qui s’apprête à entrer dans une période commerciale déterminante. À quelques semaines de Noël et du Black Friday, les grands magasins réalisent traditionnellement une part importante de leur activité annuelle. Pour l’établissement de la rue de Rivoli, chaque journée supplémentaire de fermeture représente donc un manque à gagner potentiel, dans un environnement déjà marqué par les difficultés du commerce traditionnel.

Le BHV Marais constitue également un lieu emblématique de la capitale. Fondé en 1856, le Bazar de l’Hôtel de Ville s’est imposé au fil des décennies comme une référence dans les domaines de la maison, du bricolage, de la décoration et de la mode. Situé face à l’Hôtel de Ville de Paris, il attire une clientèle composée aussi bien de Parisiens que de visiteurs français et étrangers. Sa fermeture temporaire prive ainsi le quartier d’une importante locomotive commerciale.

Les 660 salariés dans l’attente d’une reprise

Au-delà des conséquences économiques, cette interruption suscite des interrogations pour les salariés de l’établissement. Environ 660 personnes sont concernées par la situation actuelle. La direction a toutefois indiqué que leurs rémunérations seraient maintenues pendant cette période de fermeture. Une annonce destinée à rassurer les équipes, alors que l’incertitude demeure sur la date exacte de réouverture.

Depuis sa reprise en 2023 par la Société des grands magasins (SGM), dirigée par l’entrepreneur Frédéric Merlin, le BHV fait l’objet d’une stratégie de transformation commerciale. Le groupe souhaite moderniser l’offre de l’établissement et renforcer son attractivité face à la concurrence des autres grands magasins et du commerce en ligne. Mais les difficultés financières et administratives rencontrées ces dernières semaines compliquent la mise en œuvre de cette stratégie.

Une réouverture envisagée en milieu de semaine

La priorité de la direction consiste désormais à obtenir les garanties nécessaires pour reprendre l’exploitation du magasin. Les discussions avec les assureurs et le propriétaire des locaux doivent permettre de sécuriser juridiquement et financièrement la réouverture. Si les derniers points en suspens sont réglés rapidement, le BHV pourrait accueillir ses premiers clients dès mardi 17 novembre. Dans le cas contraire, une reprise mercredi 18 novembre reste envisagée.

Aucune de ces deux dates n’est toutefois définitivement confirmée. La direction devra communiquer un calendrier précis une fois les accords conclus. Pour les commerçants, les salariés et les fournisseurs, une reprise rapide apparaît essentielle afin de limiter les conséquences de cette fermeture sur l’activité de fin d’année.

L’épisode illustre les difficultés traversées par certains grands magasins historiques, confrontés à la fois à des contraintes financières, à l’évolution des habitudes de consommation et à la nécessité de renouveler leur modèle économique. Pour le BHV Marais, l’enjeu immédiat reste néanmoins simple : rouvrir ses portes le plus rapidement possible et retrouver sa clientèle avant le lancement de la saison des achats de Noël.