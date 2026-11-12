Les investissements en exploration et production d'hydrocarbures en Afrique pourraient atteindre 40 milliards de dollars par an, stimulés par la découverte de nouveaux gisements et la volonté des États de mieux contrôler leurs ressources. Cependant, la souveraineté énergétique et les retombées économiques pour les populations locales restent des enjeux cruciaux pour transformer cette attractivité en richesse durable.

Les hydrocarbures africains retrouvent une place centrale dans les stratégies des grands groupes énergétiques internationaux. Malgré les engagements mondiaux en faveur de la transition énergétique, les investissements dans l’exploration et la production de pétrole et de gaz sur le continent pourraient atteindre environ 40 milliards de dollars par an. Une dynamique portée par la découverte de nouveaux gisements, les besoins énergétiques mondiaux et la volonté de plusieurs États africains de reprendre le contrôle de leurs ressources naturelles.

Longtemps pénalisée par le manque d’infrastructures, les incertitudes réglementaires et la concurrence d’autres régions productrices, l’industrie pétrolière et gazière africaine suscite un regain d’intérêt. Les compagnies internationales recherchent de nouvelles réserves exploitables, tandis que les pays producteurs cherchent à attirer les capitaux nécessaires au développement de leurs ressources. L’Afrique dispose d’importants bassins encore insuffisamment explorés, notamment dans l’Atlantique, en Afrique australe et dans certaines régions de l’Est du continent. Cette situation lui confère un potentiel stratégique dans un marché énergétique mondial marqué par les préoccupations de sécurité d’approvisionnement.

Des investissements qui pourraient atteindre 40 milliards de dollars par an

La perspective d’investissements annuels proches de 40 milliards de dollars dans l’amont pétrolier et gazier témoigne de l’importance des projets envisagés. Ce montant reste toutefois une projection sectorielle, et non une garantie de dépenses effectivement réalisées. Les décisions finales dépendront des cours internationaux des hydrocarbures, des coûts d’exploitation, des infrastructures disponibles et de la stabilité des cadres juridiques. Pour les gouvernements africains, l’enjeu consiste à transformer cet intérêt des investisseurs en projets durables, capables de générer des recettes publiques et de soutenir l’activité économique locale.

Le développement de nouveaux bassins illustre cette dynamique. En Namibie, les découvertes offshore réalisées ces dernières années ont placé le pays parmi les territoires les plus observés par les compagnies pétrolières. Au Sénégal et en Mauritanie, les projets gaziers et pétroliers ouvrent de nouvelles perspectives d’exportation. Le Mozambique dispose également d’importantes ressources gazières, même si les enjeux sécuritaires et financiers compliquent certains investissements. Ces développements pourraient progressivement modifier la géographie de la production énergétique africaine, historiquement dominée par des pays comme le Nigeria, l’Angola, l’Algérie et la Libye.

La souveraineté énergétique au cœur des ambitions africaines

Mais cette nouvelle attractivité soulève une question essentielle : quelle part de la richesse produite restera réellement sur le continent ? Pendant plusieurs décennies, de nombreux États africains ont largement dépendu des compagnies étrangères pour financer, exploiter et commercialiser leurs ressources. Les contrats conclus ont parfois permis de développer rapidement la production, sans toujours favoriser suffisamment l’industrialisation locale. Aujourd’hui, plusieurs gouvernements souhaitent renforcer les obligations de contenu local, développer les compétences nationales et accroître la participation de leurs entreprises publiques dans les projets énergétiques.

Cette ambition de souveraineté économique ne signifie pas nécessairement une fermeture aux investisseurs internationaux. Au contraire, les capitaux étrangers demeurent indispensables pour financer des opérations offshore particulièrement coûteuses et techniquement complexes. La priorité consiste plutôt à négocier des partenariats plus équilibrés, dans lesquels les États disposent d’une meilleure visibilité sur les recettes, les investissements et les retombées industrielles. La transformation locale des hydrocarbures, la construction de raffineries, le développement de réseaux de transport et l’utilisation du gaz pour produire de l’électricité constituent autant de leviers pour conserver davantage de valeur ajoutée.

Le gaz naturel, un levier pour l’industrialisation du continent

Le gaz naturel occupe une place particulière dans cette stratégie. Plusieurs pays africains le considèrent comme un moyen de renforcer leur production électrique, de soutenir leurs industries et de réduire leur dépendance aux importations de combustibles. Il représente également une source potentielle de revenus à l’exportation, notamment vers l’Europe et l’Asie. Pour les économies africaines, l’enjeu est toutefois d’éviter que la priorité accordée aux marchés étrangers ne se fasse au détriment des besoins énergétiques des populations et des entreprises locales.

Le retour des investissements intervient également dans un contexte de débats internationaux sur le financement des énergies fossiles. Certaines institutions financières limitent leur exposition aux nouveaux projets pétroliers et gaziers pour répondre aux objectifs climatiques. Plusieurs gouvernements africains défendent, de leur côté, leur droit à exploiter leurs ressources afin de financer leur développement. Ils soulignent que le continent a historiquement peu contribué aux émissions mondiales de gaz à effet de serre, tout en faisant face à d’importants besoins d’électrification et d’industrialisation. Cette position n’efface pas les risques environnementaux liés aux hydrocarbures, mais met en évidence les arbitrages économiques auxquels les pays producteurs sont confrontés.

Transformer les ressources naturelles en richesse durable

Les perspectives restent néanmoins contrastées. Les retards administratifs, les difficultés sécuritaires, les risques de corruption et l’instabilité de certains régimes peuvent décourager les investisseurs. À cela s’ajoutent les fluctuations des prix du pétrole et du gaz, susceptibles de fragiliser les projets les plus coûteux. Pour éviter une nouvelle dépendance excessive aux recettes pétrolières, les États concernés devront également investir dans la diversification de leurs économies, la formation professionnelle et les infrastructures nécessaires au développement d’autres secteurs.

L’Afrique pourrait ainsi connaître une nouvelle phase d’expansion de son industrie pétrolière et gazière. Mais la réussite de cette dynamique ne se mesurera pas uniquement au montant des investissements annoncés ou au nombre de barils produits. Elle dépendra surtout de la capacité des pays africains à convertir leurs ressources naturelles en emplois, en infrastructures, en électricité accessible et en recettes publiques durables. Dans cette perspective, le pétrole et le gaz peuvent constituer des instruments de souveraineté économique, à condition que leur exploitation serve d’abord les intérêts de développement des États et de leurs populations.