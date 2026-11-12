La liquidation judiciaire de Fibre Excellence Saint-Gaudens menace près de 300 emplois dans l'industrie papetière française. Bien qu'aucune offre ferme n'ait été reçue, un projet d'investissement portugais pourrait permettre une relance de l'activité d'ici 2027, tout en soulevant des enjeux pour l'avenir de la production dans le pays.

C’est un nouveau coup dur pour l’industrie papetière française. Le tribunal de commerce de Toulouse a entériné la liquidation judiciaire de Fibre Excellence Saint-Gaudens, en Haute-Garonne. Près de 300 salariés sont concernés par cette crise industrielle. Malgré l’absence d’offre ferme de reprise, un projet porté par un groupe portugais entretient l’espoir d’une relance de la production à la fin de l’année 2027.

L’avenir de l’usine Fibre Excellence de Saint-Gaudens s’assombrit. Le tribunal de commerce de Toulouse a confirmé l’issue judiciaire de ce dossier industriel, alors que l’entreprise traversait depuis plusieurs mois de graves difficultés financières. Placé en redressement judiciaire au printemps 2026, le site spécialisé dans la fabrication de pâte à papier n’a pas réussi à trouver de solution de reprise ferme dans les délais impartis. La liquidation judiciaire avait été prononcée le 30 juillet, avec une poursuite temporaire de l’activité. L’échéance judiciaire du 12 novembre marque une nouvelle étape dans l’organisation de l’avenir du site et de ses salariés.

La situation est particulièrement préoccupante pour le bassin d’emploi de Saint-Gaudens, où l’usine constitue un acteur économique important. Le groupe Fibre Excellence, qui comptait environ 670 salariés sur ses différents sites, avait déjà subi la liquidation de son usine de Tarascon, dans les Bouches-du-Rhône, durant l’été. À Saint-Gaudens, près de 300 personnes sont concernées par les conséquences sociales de la procédure, même si les effectifs directs de l’établissement sont inférieurs à ce chiffre selon certains décomptes. Cette succession de difficultés illustre les tensions auxquelles est confrontée une partie de l’industrie papetière française.

Un projet portugais pour relancer l’usine en 2027

Malgré la liquidation, une perspective de redémarrage reste envisagée. Le groupe portugais Ghost a manifesté son intérêt pour le site de Saint-Gaudens et travaille sur un projet associant la reprise de la fabrication de pâte à papier à de nouvelles activités de transformation. L’industriel envisagerait notamment l’installation d’une unité de production de couches et de papier hygiénique. Cette diversification pourrait permettre de développer des produits à plus forte valeur ajoutée et de réduire la dépendance du site à son activité historique.

Aucune offre ferme de reprise n’avait cependant été déposée à la date limite du 23 octobre. Les discussions entre l’industriel portugais, les représentants de l’État et la région Occitanie doivent donc permettre de préciser les conditions économiques et financières d’une éventuelle relance. Le calendrier évoqué prévoit un redémarrage à la fin de l’année 2027, sous réserve de la concrétisation du projet. Dans cette perspective, une trentaine de salariés pourraient être mobilisés pour assurer l’entretien et la sécurisation des installations industrielles pendant la période d’arrêt.

Les salariés face à une longue période d’incertitude

Pour les employés, la priorité immédiate concerne désormais leur accompagnement professionnel. Des contrats de sécurisation professionnelle doivent être proposés aux salariés concernés, avec un suivi assuré notamment par France Travail. Ce dispositif, d’une durée pouvant atteindre douze mois, vise à faciliter leur reclassement tout en maintenant la possibilité d’une mobilisation des compétences locales si le projet de reprise se concrétise. Les représentants syndicaux ont exprimé leur inquiétude face à la disparition des emplois, tout en soulignant l’importance de préserver les savoir-faire industriels nécessaires à un éventuel redémarrage.

La crise de Fibre Excellence soulève également la question de l’avenir de la production papetière en France. L’actionnaire indonésien du groupe, Jackson Wijaya, avait déjà investi près de 300 millions d’euros avant de renoncer à poursuivre son soutien financier, invoquant le manque de rentabilité de l’entreprise. Pour les pouvoirs publics et les collectivités locales, l’enjeu dépasse désormais le seul devenir de l’usine : il s’agit de préserver une activité industrielle stratégique et d’éviter un affaiblissement supplémentaire de l’économie du territoire. À Saint-Gaudens, les prochains mois seront déterminants pour savoir si le projet portugais pourra transformer l’espoir d’une reprise en véritable perspective industrielle.